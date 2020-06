O ex-prefeito de Rio Claro, Claudio di Mauro, sofreu um assalto nesta quarta-feira (3), na Rua 1 com Avenida 50, região do Jardim Portugal. Conforme disse à reportagem, ele estava em passeio com seu cão de estimação quando um rapaz de cerca de 20 anos o abordou e anunciou assalto.

Di Mauro reagiu e tentou se proteger com o próprio cachorro contra o assaltante, que caiu no chão e ao se levantar apontou um punhal ao ex-prefeito, que acabou entregando sua carteira com todos os documentos e dinheiro em espécie, entre R$ 150,00 e R$ 200,00.

Claudio acabou tropeçando e também caiu ao chão, batendo a cabeça e fazendo um corte. Após o criminoso fugir, o ex-prefeito acionou a Guarda Civil Municipal, que atendeu a ocorrência.

Claudio passou por atendimento no PSMI, precisando levar três pontos na cabeça. Posteriormente passou por exame de radiografia em um hospital particular. Até o momento o indivíduo não foi localizado.