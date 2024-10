O espetáculo “Paralatimbum” será apresentado no Sesi Rio Claro, no sábado (5), a partir das 19 horas, com entrada gratuita

Ainda tentado descobrir como aproveitar o final de semana em Rio Claro e região nos próximos dias? Confira a agenda cultural do JC e descubra os muitos eventos que estão acontecendo.

SEXTA-FEIRA (4)

GRASIFS – Acontece nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, na quadra da Escola de Samba Grasifs, na Avenida 19, 1563, no bairro Consolação, em Rio Claro, o lançamento do samba-enredo da escola para o carnaval 2025. Traje preferencialmente branco. Haverá gravação de vídeo.

RESTAURANTE GG – Sextou com Jeito, a partir das 19 horas, no Restaurante do Grupo Ginástico, localizado na Rua 3, 940, no Centro de Rio Claro. Música ao vivo com Jeito Simples. Mulheres não pagam para entrar até às 20h. A partir do horário, o preço do ingresso é de R$10,00. Homens pagam R$20,00. Informações pelo telefone (19) 97106-6576.

SÃO BENEDITO – Segue nesta sexta-feira, a partir das 19h30, na Capela de São Benedito, na Avenida 15, 1000, entre as ruas 9 e 10, no bairro Saúde, em Rio Claro, o terceiro dia do tríduo em homenagem à São Benedito.

MERCADÃO – Tem Gabriel e Ricardo, a partir das 19 horas desta sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8 1345, no Centro da cidade.

PARARATIMBUM – Com direção de Douglas Novais, o espetáculo tem 11 atores em cena e uma trilha sonora executada ao vivo, baseada principalmente em ritmos brasileiros, como samba, maracatu e baião. Será apresentado no Sesi Rio Claro nesta sexta, a partir das 15 horas e no sábado, a partir das 19 horas. Os ingressos devem ser reservados no portal Meu Sesi. O Sesi Rio Claro fica na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana.

SESI – Tem Bate-papo literário no Sesi Rio Claro, a partir das 19 horas, sobre “Japão: Das antigas lendas aos modernos animes”. A cultura japonesa é grandemente apreciada pelo povo brasileiro, sendo prova disso os festivais que a celebram em várias cidades brasileiras. Todavia, a cultura japonesa conhecida do grande público ainda está limitada a dos primeiros imigrantes japoneses, que aqui aportaram no início do século passado. Ingressos devem ser reservados pelo portal Meu Sesi. O Sesi fica na Avenida M-29, 441, no Floridiana.

SÃO JUDAS TADEU – Continua nesta sexta-feira a quermesse em homenagem a São Judas Tadeu e São Simão, na Rua 9, 2543, no Santana, em Rio Claro, com música ao vivo e muitas delícias para toda família.

CHOPP E CIA – Hoje tem Pagode do Santo Dia, trazendo muita alegria e clima de descontração na Rua 2 com Avenida 5, no Chopp e Cia, uma das esquinas mais agitadas da cidade.

EMPREENDEDORISMO – Evento sobre Empreendedorismo Feminino na Cultura acontece nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Auditório Municipal de Santa Gertrudes, localizado na Rua 1, 762, no Centro.

CANTO MADURO – Acontece nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, a final do concurso Canto Maduro, realizado pela ONG Olinda – Valorizando a Melhor Idade, em parceria com o Solar das Artes. Haverá apresentações de danças, música e o prêmio será em dinheiro. No total, são cinco finalistas: Reginaldo Campos, Rosana Calil, Bia Mônaco, Guarany Landim e Bete Carvalho.

Canto Maduro

SÁBADO (5)

INFINITO – 2º Evento Beneficente realizado pelo Infinito Moto Clube acontece neste sábado, das 14 às 21h30, na sede do clube, na Avenida 8, 1959, no Jardim São Paulo, ao lado da Guarda Patrimonial. A Sede estará aberta a partir das 10 horas para confraternização com crianças do município. Haverá shows com as bandas Mr. Pitfaw e Frequência do Rock. Para entrar R$10,00 + um litro de leite. Não é permitido acelerar moto e entrar com cooler. Haverá venda de bebidas e petiscos no local.

MALADOS – Tem Oba Oba com Jeito Simples, Kalzô, Julio Neri, Júnior Ferreira, União de Amigos e Puro Lance, a partir das 21h30, no Malados Bar, localizado na Rua 1 JSP com a Rua 14, 39, no Jardim São Paulo.

SÃO BENEDITO – Acontece, a partir das 18 horas, na Capela de São Benedito, a benção dos pães, na Avenida 15, 1000, entre as ruas 9 e 10, no bairro Saúde.

ESPETÁCULO – O espetáculo “Balada de Um Palhaço”, de Plinio Marcos, será apresentado neste sábado, a partir das 19h30, na academia MM Boxe, na Rua 1B, 357, no bairro Cidade Nova, em Rio Claro. No elenco, Dayanne Bento, como Bobo Plin, Jefferson Lopes, como Menelão e Vani Oliveira como cigana. A direção é de Jefferson Lopes, sonoplastia de Diego Mazutti e fotográfica de Danilo Prazeres. Haverá também show acústico com Barel.

Barel

FEIRA DO PRODUTOR – Evento acontece em Santa Gertrudes, na Rua Limeira, 150, no bairro Jardim Paulista, perto da Escola João Ruffino, com show de Ana Meyer, a partir das 19 horas.

MERCADÃO – Tem rock nacional e internacional a partir das 1h30, no Mercado Municipal de Rio Claro, a partir das 14h30, com Rock A2. E a partir das 18h30, tem Guga Galoto, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

SESI – Tem contação de história com “O Menino João – O encantador de palavras”, a partir das 16 horas, no Sesi Rio Claro, na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. O espetáculo é uma contação de histórias infanto-juvenil, com 60 minutos de duração, direcionado para crianças de 06 a 12 anos de idade. A apresentação mostra através da contação a infância de João Guimarães Rosa, o Joãozinho neto da Dona Chiquinha, filho de Chiquitinha e Seu Fulô.

O Menino João – O encantador de palavras

SÃO JUDAS TADEU – Segue neste sábado a quermesse em homenagem a São Judas Tadeu e São Simão, na Rua 9, 2543, no Santana, em Rio Claro, com música ao vivo e muitas delícias para toda família.

CLUBE DE CAMPO – Acontece neste sábado, das 16 às 22 horas, mais uma edição da tradicional Festa das Crianças, no Gramado da Sede Social do Clube de Campo de Rio Claro. Diversas atrações agitarão os presentes, como apresentações, brinquedos infláveis e recreação. O CCRC fica na Rodovia Fausto Santomauro, quilômetro 3.

CHOPP E CIA – Sábado é dia de rock no Chopp e Cia, com o melhor dos clássicos, trazidos pela banda Frequência do Rock. Na Rua 2 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

CIA PAULISTA – Tem Vamo de Sertanejo neste sábado, a partir das 22 horas, no Cia Paulista Pub, com Lucas Avona. Haverá promoções nas bebidas e muita agitação. Na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro.

MADALENA – Igor Henrique e Carol Mello agitam a noite deste sábado, a partir das 23 horas, na Rua 5 com Avenida 5, no Centro de Rio Claro. DJ Gab Menezes também levanta o público com muito sertanejo, eletrônico, funk e pop.

GINÁSTICO – Um dos grandes nomes da música no Brasil, o cantor Amado Batista, faz show neste sábado, no Grupo Ginástico Rio-clarense, localizado na Rua 2, entre avenidas 3 e 5, no Centro. A casa abrirá às 18 horas e o show tem início às 22h30. Ingressos pelo site www.amadobatistaemrioclaro.com.br ou mesas pelo telefone (19) 99927-4569.

Amado Batista

DOMINGO (6)

NHÔ DITO – Aline Martins é quem agita a noite de domingo, a partir das 20 horas, no Nhô Dito, com o melhor do forró e piseiro, na Avenida Albino Codo, 303, no Lago do Centro, em Santa Gertrudes.

MERCADÃO – Tem Flavinho no Pagode, tocando o melhor do ritmo, a partir das 12h30 de domingo, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro da cidade.

CHOPP E CIA – Domingo de Viola será animado por Andres Reche, a partir das 20 horas, no Chopp e Cia, uma das esquinas mais animadas de Rio Claro.

SERESTA – A tradicional Seresta na Philarmônica acontece neste domingo, a partir das 10 horas, na Sociedade Philarmônica Rio-clarense, localizada na Rua 5,938, no Centro da Cidade Azul.

CSUI – Tem Mary Rocha a partir das 12 horas de domingo, no CSUi João Rehder Netto, localizado na Rua 11 com Avenida 38, no Santana.

SHOPPING – O Shopping Rio Claro não para de inovar e neste ano realiza a Campanha do Dia das Crianças. Com o tema Criança 2024, a ação acontece no período de 1º a 13 de outubro e será no sistema compre e ganhe, que premiará os clientes que fizerem suas compras com o brinquedo infantil ovo surpresa Choca Dino e Unicórnio Mágico. O estoque da promoção é limitado, então, os clientes devem ficar atentos e não deixar de cadastrar os cupons fiscais das lojas participantes no sistema da promoção. Para participar é muito simples: juntando R$ 250,00 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção, o cliente tem direito a 1 brinde, limitado a 2 brindes por CPF. Os valores são cumulativos dentro do período da promoção e os brindes deverão ser retirados em local próprio no Shopping. As compras realizadas de segunda a quarta-feira terão o valor dobrado, com base na data de realização da compra. O cliente deve fazer seu cadastro no site www.promocaoshoppingrioclaro.com.br, criar o seu login e senha e depois vai colocando as notas fiscais. O sistema valida as notas e o cliente pode retirar no local, de acordo com disponibilidade do estoque.