Vários eventos para a criançada e toda a família estão na Agenda JC desta semana

Vários eventos em comemoração ao Dia das Crianças acontecem neste fim de semana em Rio Claro e região. Confira a programação e divirta-se com a criançada!

SEXTA-FEIRA (11)

ESPAÇO JACUTINGA – Happy Hour no Espaço Jacutinga acontece nesta sexta, a partir das 17 horas, com porções deliciosas e bebida gelada, com Camila Polido, Ananias e Deusmar. A música ao vivo fica por conta de Lú Dionizio, com muito MPB, samba e mais! Na Rua Jacutinga, 1154, na Vila Olinda, em Rio Claro.

MOSTRA TEATRAL 2024 – A partir das 15 horas tem “Um conto de mulher”, da Cia Tempero D’Alma. Das 17 às 19 horas, Amália, apresentação individual, com direção de Daiane Baumgartner. Já às 19h30, “Quarto de despejo: Monólogo”, com direção de Marcos Calegari e Marlene Vitor e às 20 horas, “Flores de Aço”, da Cia Dionisíaco. Todos no Centro Cultural, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro.

MÚSICA – Santa Gertrudes realiza a 1ª Semana de Música e Artes do Let’s Go! Alternative Bar. Nesta sexta, a partir das 18 horas tem exposição de artes e às 22 horas, show com RR Rock, tocando o melhor do rock nacional e internacional. Na rua 2, 334, no Centro de Santa Gertrudes.

SÃO JUDAS E SÃO SIMÃO – 43ª festa de São Judas e São Simão segue nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, na igreja matriz de Santana, na Rua 9, 2543, com as tradicionais delícias das quermesses de Rio Claro.

CHOPP E CIA – Tem Hit Trio com Tributo a Coldplay nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, no Chopp e Cia, localizado na Rua 2, esquina com avenida 5, no Centro de Rio Claro.

MADALENA – Tem muito agito a partir das 22h30 desta sexta-feira, com RoofTop Sessions, no Madalena Live Music, localizado na Rua 5, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SÁBADO (12)

ESTUDO – A Casa Espírita Fraternidade convida a população de Rio Claro para estudo do livro “Ação e reação – A vida no Mundo Espiritual”, aos sábados, das 14 às 15 horas, na Rua M-8, 622, com Avenidas M-23 e M-25, no Cervezão. Mais informações pelo telefone (19) 98223-6944.

NAZARENO – A Igreja do Nazareno Central de Rio Claro, por meio do Departamento Infantil Naza Kids, irá promover uma festa especial em comemoração ao Dia das Crianças neste sábado, a partir das 16h30, na sede da igreja localizada na Rua 12, 2330, no Santana. O evento contará com uma peça teatral com os personagens do filme “Divertidamente” e diversas atrações e brinquedos para a diversão das crianças. A entrada é gratuita e o evento é aberto a toda a comunidade. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (19) 99627-1977.

SAMUCA – Missa em louvor a Nossa Senhora Aparecida acontece às 9 horas, na quadra da Samuca, localizada na Avenida 9, 1.200, no Centro e das 14 às 18 horas tem atividades de Dia das Crianças com brinquedos, lanches e recreação. A festa celebra também um ano do projeto Samuca do Amanhã. Com entrada gratuita.

FESTA DA PRIMAVERA – Evento celebra o 11º aniversário Nazareno Betesda, das 16 às 22 horas, na Avenida 6 JC, 50, no Jardim Centenário, com recreação, barracas de comidas, bebidas e doces.

EMBAIXADORES E EMBAIXADA – A Festa das Crianças dos Embaixadores e Embaixada acontece neste sábado, a partir das 14 horas, para toda família e com muita diversão, na Avenida 38-A, entre a Avenida Brasil e a Rua 3-A. Segundo a organização, haverá muitas brincadeiras, brinquedos, pipoca, algodão doce, cachorro-quente, sorvete e refrigerante. Além de balas e doces. Música ao vivo com grupo Sam’bora, a partir das 17 horas.

AGA CONVENIÊNCIA – Música ao vivo com Mary Rocha e distribuição de algodão doce e área kids para os pequenos, na Rua 1, 280, no Centro de Corumbataí, neste sábado, a partir das 20 horas.

GRÊMIO – Festa de Dia das Crianças com equipe de recreação acontece neste sábado, a partir das 11 horas, no Grêmio Recreativo da Cia Paulista, localizado na Rua 9, na Santa Cruz. Entrada para sócios é gratuita e para não sócios o valor é de R$20,00.

CINEMA – Sábado é dia das crianças e o Grupo Cine preparou uma super promoção para os pequenos curtirem. Crianças até 12 anos pagam apenas R$8,00 em qualquer ingresso para qualquer sala e filme. Confira as condições e programação completa acessando www.grupocine.com.br.

MOSTRA TEATRAL 2024 – Segue neste sábado, a partir das 14 horas tem “Jornal da Criança”, com direção e atuação de Caio Hansen. A partir das 15 horas tem “A mulher que não amou”, de Fernanda Fernandes e às 16 horas “Um conto de mulher”, da Cia Tempero D’Alma. Às 17h30 “Nem sempre foi assim”, da Cia Face a Face e às 19h30, Perséfone, da Cia Tempero D’Alma, todos no Centro Cultural, na Rua 2, 2880, na Vila Operária.

SANTA GERTRUDES – Festa das Crianças acontece no Parque Municipal “Ruy Raphael da Rocha”, localizado na Rua Antônio Bertazo, 303, no Jardim Faxina, com apresentação da Corporação Musical “Augusto Trambaiollo”, oficina de canto coral, oficina de circo e escola municipal de dança “Elizandra Belotto”. Participação dos personagens Mickey, Minnie, Homem Aranha, Spider Gwen, Superman, Moana, Aladdin, Jasmine, Elsa e Anna. Palhaços e pernas de pau e apresentação circense com Palhaço Palito. Terá também pintura de rosto, pula-pula, cama elástica, casinha de bolinha, jump, centopeia gigante, futebol de sabão, tombo legal e espaço kids completo. São distribuídos pipoca, cachorro-quente, refrigerante e algodão doce para as crianças.

MÚSICA – Segue neste sábado a 1ª Semana da Música e Artes no Let’s Go, em Santa Gertrudes. A partir das 14 horas tem grafite ao vivo com o artista Wad Monteiro, esculpa em argila com Ivan Fragoso e às 16 horas tem Jhonatan Santos recitando poemas. Já apartir das 18 horas, estreia do clipe Zézagerado e oficina de videoclipe, com Cláudia do Canto e às 21 horas, exibição do filme “Rock Pé Vermelho”, com direção ode Letícia Tonon e Wagnet Tonin. Na Rua 2, 334, no Centro de Santa Gertrudes.

SÃO JUDAS E SÃO SIMÃO – 43ª festa de São Judas e São Simão segue também neste sábado, a partir das 19 horas, na igreja matriz de Santana, na Rua 9, 2543, com as tradicionais delícias das quermesses de Rio Claro.

QUERMESSE – Acontece neste sábado, a partir das 9 horas, a tradicional quermesse em louvou à Nossa Senhora Aparecida, na Rua 2-A, 349, entre avenidas 28 e 30, na Vila Aparecida. Missas acontecem Às 00h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 18h será a coroação de N. S. Aparecida. A entrega do bolo, que custa R$15,00 a adesão, acontece também no sábado, a partir das 7 horas.

CHOPP E CIA – Tem banda Naftalina a partir das 20 horas de sábado, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro, em um dos pontos mais conhecidos e badalados da Cidade Azul. O Chopp e Cia.

MADALENA – Márcio e Douglas e DJ Gab Menezes agitam a noite de sábado, a partir das 23 horas, com o melhor do sertanejo, funk, eletrônico e muito POP. Na Rua 5, esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

DOMINGO (13)

ARRECADAÇÃO – A ONG Anjos de Focinho está arrecadando roupas, sapatos e acessórios em bom estado de conservação para o bazar da instituição que acontece no dia 7 de dezembro. Os valores arrecadados serão destinados à causa animal. Pontos de arrecadação: RB Bergantim, localizado na Rua 7, 2360, no Santana de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas e aos sábados, das 10 às 14 horas.

LAGO AZUL – O Projeto Quatro e Meia acontece neste domingo, a partir das 16 horas, com duas bandas, no Parque Lago Azul, em Rio Claro. Sobem ao palco para animar o público presente as bandas Danis e The Vinis e Naftalina, tocando os sucessos internacionais das décadas passadas. A entrada é gratuita e o evento abrange toda família.

MISSA – Celebração em Ação de Graças a São Francisco e benção aos animais e meio ambiente acontece neste domingo, às 9h30, no Parque Ruy Raphael da Rocha, em Santa Gertrudes. Leve seu pet!

MOSTRA TEATRAL 2024 – Romeu e Julieta será apresentado pela Cia Uaná, às 15 horas e das 17 às 19, Amália, de Daiane Baumgartner. A partir das 20 horas tem Capitães da Areia, da Cia Uaná também. Todas as apresentações serão no Centro Cultural. Na Rua 2, 2880, na Vila Operária.

MÚSICA – Encerramento da 1ª Semana da Música e Artes do Let’s Go acontece a partir das 14 horas, com shows das bandas Gatos Pretos, Jayke Orvis e The Bullshit Brothers, dos Estados Unidos, The Elderley Boys e Reverend Beatman, da Suíça. Na Rua 2, 334, no Centro de Santa Gertrudes. Com entrada gratuita.

CHOPP E CIA – Domingo de Viola será comandado por Flavia Souza E Nathan Nunes, a partir das 20 horas, na Rua 2 esquina com Avenida 5, no Centro de Rio Claro.

SERESTA – A tradicional Seresta na Philarmônica acontece neste domingo, a partir das 11 horas, na Sociedade Philarmônica Rio-clarense, localizada na Rua 5,938, no Centro da Cidade Azul.

NOSSA SENHORA – Tem Pedal da Padroeira a partir das 7h30, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com saída às 80 horas. E almoço – 1ª Bistecada, das 12 às 15 horas, custando R$35,00 por pessoa. NA Rua 2-A, 349, com avenidas 28 e 30, no bairro Vila Operária.

SEGUNDA (14)

MOSTRA TEATRAL 2024 – Na segunda tem “Dorotéia – ensaio aberto e palestra sobre Nelson Rodrigues”, com a Cia Teatral Poética do Invisível, com direção de Jefferson Lopes, a partir das 20 horas, na A Toca, na Rua 1, 2037, no Centro.

TERÇA (15)

MOSTRA TEATRAL 2024 – E encerrando o evento, às 20 horas, um espetáculo para toda família, “Clube dos Comparsas”, com direção de Fernanda Tabuso, no Centro Cultural, com classificação de 16 anos e limite de 100 pessoas. No Centro Cultural, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, em Rio Claro.

QUARTA (16)

OAB – A Ordem dos Advogados do Brasil realiza no dia 16 de outubro, das 8h30 às 12 horas, na Avenida 7, 466, no Centro, um Mini Curso com o tema “O afeto no cuidar da pessoa idosa: uma via de mão dupla”, com a profa. Marcia Reami Pechula, do Dep. de Educação da Unesp de Rio Claro. Inscrições pelo telefone (19) 3534-0414.