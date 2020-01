Estrada do Sobrado recebe obras para extensão das redes de esgoto

Com o objetivo de melhorar continuamente a infraestrutura das redes de coleta e afastamento de esgoto em Rio Claro, a BRK Ambiental – responsável pelos serviços de esgotamento sanitário no município – realiza a partir desta semana uma obra para a extensão dos serviços. O trabalho acontece na Estrada do Sobrado, via que interliga os bairros Cherveson, Santa Clara e Floridiana aos bairros Regina Picelli, São Caetano II e Residencial Graciolli.

Cerca de 380 metros de tubulação de esgoto (redes com 150mm de material PVC) e seis novos Poços de Visita, também conhecidos como PVs (estrutura que dá acesso as redes de esgoto, identificadas por tampas de metais localizadas no centro das ruas) serão implantados com objetivo de atender a expansão dos bairros.

Os serviços tiveram início na segunda-feira (06) e devem ser concluídos em até 20 dias, podendo ter este prazo reduzido ou prorrogado dependendo das condições climáticas. As equipes de trabalho permanecerão no local da obra sempre entre às 7h e às 18h.

Durante a execução dos trabalhos, o tráfego de veículos na via permanecerá parcialmente interditado. Para a segurança dos motoristas e dos trabalhadores, o trânsito fluirá somente em uma das faixas e os veículos que trafegam pelos dois sentidos da via deverão se revezar na passagem que terá a liberação controlada por homens bandeira.

A operação “pare/siga” no trecho será mantida durante todo o dia, até a conclusão dos serviços. A BRK Ambiental orienta aos motoristas a evitar o trecho, quando possível, e solicita ainda atenção redobrada às placas de sinalização que estarão instaladas no local.

Todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço ocorra com brevidade.