Estrada Corumbataí-Rio Claro deverá receber melhorias

A estrada vicinal Nicolau Marotti, que liga as cidades de Corumbataí e Rio Claro, passando pelos distritos de Ferraz e Ajapi, poderá receber novas intervenções em breve. A novidade foi apresentada pelo prefeito do município vizinho Leandro Martinez (DEM) e pelo vice-prefeito João Altarugio (Cidadania) em entrevista nessa segunda-feira (30) na Rádio Excelsior Jovem Pan News, do Grupo JC de Comunicação. A entrevista está disponível na íntegra e em vídeo no canal www.youtube.com/jcrioclaro.

Programa do Governo

“Temos um aceno positivo do Governo Estadual, através do governador João Doria (PSDB) e do vice Rodrigo Garcia (DEM), que é nosso líder na região. Teve um programa de recuperação de vicinais neste ano e terá uma segunda etapa no ano que vem. Estão prevendo de ter início no mês de maio e a nossa vicinal está neste pacote”, revela Martinez. O prefeito afirma que conta com o apoio do ex-deputado estadual Aldo Demarchi (DEM) para a tratativa com o Governo de São Paulo.

“A vicinal é municipal e quando foi feita há 30 anos se tornou uma estrada municipal, o que é totalmente inviável, pois o município não tem a mínima condição de manter uma estrada dessa extensão. Talvez Rio Claro, com mais recursos, consiga emendas e repasses. Nós não tivemos esse sucesso até hoje, então estamos confiando que o Governo Estadual vai nos atender. Trabalhamos semanalmente para que isso aconteça. O ex-deputado Aldo é nosso padrinho nesta questão. Direto está conosco na capital para tratar do assunto”, complementa.

Reparos

Ainda segundo o prefeito Martinez, após dois anos, a Prefeitura de Corumbataí conseguiu o material que é utilizado na manutenção das rodovias para ser colocado na estrada vicinal. “Colocamos para amenizar os buracos enormes. Há o desvio de pedágio na Rodovia Washington Luís (SP-310), são mais de mil caminhões por dia que desviam dentro de Corumbataí”, afirma.

O vice-prefeito Altarugio destaca o trabalho no asfalto. “Começamos os reparos neste final do ano. Acredito que vai melhorar cerca de 80% a vicinal, que tem em torno de oito quilômetros e já fizemos dois quilômetros. Ficou muito bom. Não tínhamos esse material e recentemente conseguimos com a Arteris (concessionária) em torno de 250 toneladas e com a Colinas (concessionária)”, finaliza.