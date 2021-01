A Justiça concedeu na tarde dessa quinta-feira (28) uma liminar, a pedido do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial Estado de São Paulo (Apeoesp), que suspende o retorno das aulas presenciais em todas as unidades de ensino nas cidades paulistas, seja pública ou particular, tanto estadual quanto municipal.

A decisão ocorre no mesmo tempo em que escolas privadas de Rio Claro iniciaram a retomada das atividades com os estudantes presencialmente. O Governo Estadual havia anunciado que na rede de educação pública as aulas voltariam a partir do dia 8 de fevereiro. A juíza Simone Gomes Casoretti determinou a suspensão enquanto perdurarem as fases laranja e vermelha do Plano SP de flexibilização.

Já na noite de hoje, ao Jornal Cidade, o Governo de São Paulo afirmou que irá recorrer da decisão liminar, pois contraria as orientações do Plano São Paulo. “O Estado não foi notificado ainda, então não há alteração de cronograma até o momento”, comunica. A reportagem completa você confere na edição impressa do JC nesta sexta-feira (29).