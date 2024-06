Imagem ilustrativa

A condição do tempo permanecerá estável em grande parte do estado de São Paulo, com poucas nuvens previstas. No entanto, na faixa leste do estado, espera-se maior nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas ao longo do litoral, devido à circulação de ventos que trazem umidade do oceano para o continente.

Para a região de Rio Claro, não há previsão de chuvas neste mês, com as temperaturas em ascensão. Hoje (27), a temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 15.3°C, enquanto a máxima esperada alcançará os 31°C.