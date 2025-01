Jefferson Lopes, Dayanne Bento e Vani Oliveira são os atores da peça

Peça foi escrita em 1986 por Plínio Marcos será exibida no dia 11 de janeiro, às 22h

O Cineteatro Itália, um espaço cultural, localizado na Rua 4-B, 1309, no bairro Vila Indaiá, em Rio Claro, recebe neste sábado (11), o espetáculo “Balada de um Palhaço”, escrita em 1986 pelo dramaturgo brasileiro Plínio Marcos, estrelando Jefferson Lopes, Dayanne Bento e Vani Oliveira. A peça está marcada para acontecer a partir das 22 horas, mas o Cineteatro abre suas portas a partir das 20 horas. Os ingressos devem ser adquiridos pelo site Sympla. É possível acessá-lo pelo link www.sympla.com.br.

Segundo o ator Jefferson Lopes, a peça apresenta reflexões sobre o modo de fazer arte da contraposição entre arte como ideal e arte com mercadoria, reforçando pelos diálogos entre as personagens as críticas sociopolítico-econômicas do autor. Além disso, a representação do palhaço em busca da própria alma expõe, pelo texto, sua crise artística e intelectual. Desta forma, o palhaço em busca de sua alma retrata o ser humano que busca constantemente o autoconhecimento, as próprias ideologias, verdades e sentimentos.

“A personagem Bobo Plin, portanto, representa a dimensão trágica do homem, debatendo-se com o próprio destino, formulando questionamentos e pensamentos de valores fundamentais de ética, de misticismo, de alma, de ser, o que poderia ser categorizado como herói de tragédia grega mesmo usando a característica máscara do palhaço, a qual é comum e compõe uma parte marginalizada da sociedade. Menelão, por sua vez, é o dono do circo e chefe de Bobo Plin, possui pensamentos materialistas, imediatistas e cotidianos, preocupado com a obtenção de dinheiro, assim representa na peça a dimensão do gênero cômico, tirando sarro da ingenuidade das questões do outro. Unir na mesma obra traços da tragédia e da comédia, do grotesco e do sublime, do fazer arte é o que registra como moderna a peça”, finaliza o artista.