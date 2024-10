Roubo de celular aconteceu no dia 28 de setembro em prédio na região central

Imagens de câmeras ajudaram na identificação dos autores

Três casos de crimes foram esclarecidos pela Polícia Civil de Rio Claro, sendo um de roubo de celular e dois de furto a residência.

Na primeira ocorrência, uma vítima teve seu celular roubado na entrada de um edifício na Rua 6, no Centro de Rio Claro. Com o auxílio de imagens registradas pela câmera de segurança do prédio, os investigadores do 1º Distrito Policial, que também realizaram uma série de diligências na região dos fatos, buscando coletar informações e evidências, conseguiram identificar o autor do roubo, indivíduo que possui extensa ficha criminal com diversas passagens pelo crime de furto.

Também foram esclarecidos dois furtos a residências ocorridos no município. O primeiro caso aconteceu no dia 3 de outubro, no imóvel localizado na Avenida 9, no Jardim Claret. Após minuciosa análise das filmagens das câmeras de segurança instaladas nas proximidades do local do crime, a equipe policial conseguiu identificar o autor do delito.

Com base nas evidências coletadas, o autor foi intimado a comparecer ao distrito policial para prestar esclarecimentos e foi indiciado. Já na segunda ocorrência, o furto foi registrado no dia 12 de outubro numa casa na Avenida 17, bairro Saúde. Após análise das filmagens das câmeras de segurança da residência, a equipe rapidamente conseguiu identificar o autor do delito, que já é conhecido da polícia por possuir extensa ficha criminal com diversas passagens pelo crime de furto.Diante das evidências, foi elaborado relatório que apresentava elementos que demonstravam de forma clara a autoria do delito.