Durante patrulhamento no início da tarde deste domingo (29) pela Avenida M-19, na Lagoa Seca do Cervezão, uma equipe do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) desconfiou da atitude de dois indivíduos, que ao verem os policiais se aproximando com as motocicletas tentaram fugir.

Um deles chegou a dispensar um pacote que tinha nas mãos dentro um bueiro porém a equipe de segurança foi mais rápida e realizou a abordagem. Após buscas foram encontrados microtubos contendo cocaína, duas notas de R$ 20,00 e um saco com moedas em posse de um deles, sendo que se tratava de um maior e outro adolescente.

Verificado no bueiro, haviam várias porções de maconha e dinheiro na água, sendo necessário um dos policiais adentrar no local para retirar a droga jogada.

Bueiro onde os traficantes, com medo dos policiais, jogaram a droga e o dinheiro

Diante do flagrante, a dupla foi encaminhado até o plantão policial. O menor infrator foi ouvido e liberado. O outro traficante ficou a disposição da Justiça.