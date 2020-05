Um veículo HB20 roubado na cidade de Rio Claro foi recuperado por policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM). A equipe que já tinha conhecimento do crime, se deparou pela Avenida M-29 com a Rua M-22 no Jardim Ipanema com dois indivíduos que se preparavam para guardar o veículo em uma garagem.

Um dos criminosos já foi abordado no local e o segundo acabou capturado nas proximidades já que tentou fugir. Diante do flagrante a dupla foi levada até o plantão policial e encaminhada para a cadeia.

O veículo foi devolvido ao proprietário junto com um celular e uma carteira que estavam no interior do automóvel.