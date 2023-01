Lucas veio a óbito após ser alvejado na face pelo vigilante do Lago Azul.

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (16) no Memorial Cidade Jardim (antigo Parque das Palmeiras), o jovem morto no Lago Azul, Lucas de Camargo Caetano, 25 anos, vitimado por um vigilante de uma empresa terceirizada responsável pela segurança do parque durante uma discussão ocorrida na noite do último sábado (14).

A empresa Mager Segurança, sediada em Presidente Prudente, se manifestou sobre o ocorrido através de uma nota oficial encaminhada para a redação do JC, confira:

“A empresa Mager Segurança Eireli, inscrita no CNPJ de nº 19.039.001/0001-78, cadastrada no Departamento de Policia Federal sob o Alvará Nº 3278, com Certificado De Segurança Nº 932/2022, publicado no DOU em 30/05/2022, seção 1, página 102, válido até 30/05/2023 no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, vem a público externar os devidos esclarecimentos no que tange ao ocorrido do último sábado 14 de janeiro no Parque Lago Azul, município de Rio Claro /SP.

Gostaríamos de esclarecer que foi um fato isolado e que deverá ser melhor analisado durante a investigação criminal.

Informamos que a empresa Mager Segurança Eireli, repudia veementemente qualquer ato de violência, fugindo tal conduta das diretrizes da empresa. Nenhuma discussão há quanto ao fato de que o bem maior é a vida; contudo por mais cautela que se guarde, todos os colaboradores do ramo de segurança patrimonial privada armada não estão imunes a ocorrência do uso progressivo da força, podendo resultar em letalidade.

Em consequência do ocorrido, não obstante, a empresa de imediato afastou os vigilantes envolvidos na ocorrência afim de colaborar com a apuração dos fatos, preservando a ordem do parque Lago Azul, bem como a saúde psicológica dos colaboradores envolvidos na ocorrência. A empresa Mager Segurança Eireli, prestadora de serviço ao município de Rio Claro /SP, desde meados de 2020 e constituída no mercado de segurança privada a mais de 10 anos, lamenta o fato ocorrido e se solidariza com pesar aos familiares e amigos dos envolvidos.”

Nota encaminhada pela empresa terceirizada responsável pela segurança do Lago Azul.

A prefeitura também se manifestou a respeito do caso através da seguinte nota:

“A prefeitura de Rio Claro esclarece que a ocorrência no Lago Azul envolveu funcionário de empresa terceirizada, que realiza a segurança no parque, e que não houve participação da Vigilância Patrimonial, que não é armada. Desde o primeiro momento, já no local dos fatos, a prefeitura está colaborando e prestando as informações necessárias para contribuir com o trabalho da polícia, que atua no caso. A prefeitura informa ainda que irá apurar os fatos com rigor e que a empresa contratada poderá ser punida, inclusive, com o rompimento do contrato, visando a devida elucidação dos fatos, diante da gravidade do acontecido. A prefeitura lamenta o ocorrido e se solidariza com amigos e familiares das vítimas, uma que infelizmente foi a óbito e a outra foi hospitalizada”.