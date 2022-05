O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem mais de 350 vagas de emprego disponíveis atualmente. A grande quantidade, no entanto, representa dificuldades para encontrar os trabalhadores ideais para as oportunidades. De acordo com Renata Murbach, coordenadora do departamento, há perfis solicitados pelas empresas que anunciam as vagas, mas nem todos os candidatos estão habilitados para as funções.

“Há dificuldade de encaixar candidato e perfil solicitado pelas empresas e contratações. A falta de experiência é outro complicador da contratação. Em algumas vagas ela conta mais que a qualificação e experiência não é só aquela que consta da carteira de trabalho. Trabalho voluntário ou atividade autônoma na área pretendida, desde que sejam comprovados, podem contar como experiência”, explicou em entrevista nessa quarta-feira (25).

Todo o processo de seleção realizado no PAT Rio Claro é intermediário. Isto é, as empresas interessadas anunciam as vagas e o trabalho do departamento é filtrar os candidatos que melhor se encaixem nas descrições. “Fazemos a triagem e encaminhamento dos currículos. O PAT fornece salas para as empresas fazerem as entrevistas, processos de seleção e treinamentos também, além de cursos de qualificação presencial”, informou Renata.

A coordenadora também dá dicas de como melhorar as oportunidades de contratação: coloque suas experiências relacionadas à vaga pretendida, mesmo que elas sejam mais antigas; coloque as experiências como autônomo; coloque suas experiências voluntárias; invista em qualificação; tenha sempre um currículo atualizado; seja pontual e observe as vestimentas na entrevista; procure conhecer a empresa que está oferecendo a vaga; não desanime e procure sempre melhorar suas qualificações.

Serviço

O Posto de Atendimento ao Trabalhador fica na Rua 6 nº 676 – Av. 9/11 – Centro. O expediente é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.