Com 47 cm e 2,820 kg chegou ao mundo o primeiro bebê do ano nascido no próprio município de Cordeirópolis.

O parto aconteceu na manhã de segunda-feira (20) na Unidade de Pronto Atendimento Municipal já que não houve tempo para que a mamãe Vanessa fosse levada até Limeira, onde normalmente as gestantes do município são encaminhadas para a realização do parto.

O pequeno Bernardo estava apressado para vir ao mundo e nasceu saudável. Em 2018, apenas um bebê nasceu em Cordeirópolis e no ano passado, 2019, foram dois partos na cidade.