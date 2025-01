Neoenergia Elektro alerta sobre acidentes de trânsito envolvendo postes de energia. Foto: Divulgação

Ocorrências foram registradas ao longo de 2024 afetando 447 clientes que ficaram sem energia

A Neoenergia Elektro realizou a substituição de 2.139 postes danificados por colisões de trânsito nos municípios atendidos pela concessionária nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul em 2024. Por causa das colisões, mais de 173 mil ficaram sem energia. Apenas na cidade de Rio Claro, a concessionária substituiu 43 postes ao longo do último ano.

Essas colisões causam um grande transtorno ao sistema de fornecimento de energia pois, na maioria dos casos, acontecem em áreas de grande movimentação como avenidas importantes. Além da quebra dos postes, as colisões podem provocar o rompimento de cabos, o que prejudica ainda mais a população por causa da interrupção no fornecimento de energia. A instalação de um novo poste e da nova fiação, quando necessária, é um serviço complexo e que demanda tempo e esforço das equipes técnicas.

Dependendo da gravidade da ocorrência, as equipes de campo precisam também aguardar a realização dos trabalhos da perícia policial para poder então iniciar o trabalho de manutenção. Dada a importância do tema, a Neoenergia Elektro enfatiza constantemente os cuidados que devem ser tomados durante um acidente com poste de energia.

A principal orientação de segurança em casos de colisão é que, se cabos forem partidos e caírem ao solo, é importante que as pessoas permaneçam no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento por parte das equipes da distribuidora. As pessoas não devem se aproximar do local da colisão. Com o impacto da batida, os cabos de energia podem se romper e cair no veículo ou no chão.

A concessionária alerta também que, em caso de acidente com poste da rede elétrica, é fundamental manter a calma e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) e a Neoenergia Elektro por meio do número 0800 701 01 02. Além do risco à segurança, os responsáveis pelos acidentes podem ter que arcar com os danos causados.

A maior prevenção, porém, vem da conscientização do motorista e na adoção da direção defensiva para evitar acidentes. Seguir as leis e regras do trânsito, respeitar os limites de velocidade, atentar à sinalização e não ingerir bebida alcoólica ao dirigir são algumas das orientações dos principais órgãos relacionados ao assunto.