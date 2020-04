Imagem ilustrativa

A Elektro, responsável pela distribuição de energia elétrica na cidade de Rio Claro, não irá cortar a luz de clientes inadimplentes nos próximos três meses. Isso, porém, não significa que não seja necessário pagar as contas.

Em entrevista à Rádio Excelsior/Jovem Pan News, o analista institucional da Elektro, André Fernandes, explicou que quem não pagar terá acúmulo de contas no futuro: “Não haverá suspensão do fornecimento, mas o vencimento das faturas continua. O pagamento deve ser feito. Sabemos do momento delicado e por isso estamos dando alternativas aos clientes. Até para que isso não vire uma bola de neve no futuro”.

Para facilitar o pagamento, a Elektro anunciou que os clientes podem optar por pagar as contas com o cartão de crédito. Neste caso, o consumidor pode pagar em uma parcela sem juros ou até em 12 vezes.

Para pagar as faturas no cartão, os clientes devem acessar o site da Elektro e clicar em “Pagar com Cartão”.