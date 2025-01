Transmissão é um oferecimento da AlugTec Equipamentos com o Grupo JC

Rubro-Verde volta para a elite do futebol paulista após 45 anos. Estreia acontece em casa, no Benitão, com transmissão ao vivo pela rádio Jovem Pan News e redes sociais do JC

Chegou o grande dia aguardado pelos torcedores do tradicional Velo Clube. O time, que conquistou o título da Série A2 no ano passado, estreia nesta quarta-feira (15) na Série A1 do Campeonato Paulista de 2025. A partida, às 18h30, será contra o Noroeste – justamente o time adversário que venceu na final para ganhar o título da divisão de acesso à elite do futebol paulista. Ontem, o time realizou o último treino preparatório sob o comando do técnico Guilherme Alves.

A estreia desta quarta-feira vai ser também como uma reinauguração do Estádio Municipal Benito Agnelo Castellano, o Benitão. Para que o estádio fosse liberado pela Federação Paulista de Futebol e pudesse ser reaberto, a Prefeitura de Rio Claro, em parceria com a diretoria do Velo Clube, realizou uma ampla reforma no estádio, que além das novas arquibancadas, ganhou melhorias na sede social, vestiários, academia, cabines de imprensa, entrada do time visitante, nova pintura, troca do gramado e troca da iluminação, que agora é de LED.

Último treino preparatório para a estreia desta quarta-feira (15) aconteceu ontem (14). Foto: Marfim Photo Sports

As obras duraram sete meses. Para a partida de estreia foram reservados 6.600 ingressos para os torcedores do Galo Vermelho e 2.180 para os torcedores visitantes do Noroeste. A obra ampliou para 10 mil lugares a capacidade do estádio Benitão, mas o uso total da arquibancada, porém, ainda não foi liberada.

O valor do ingresso para o primeiro jogo é: arquibancada coberta R$ 100,00, arquibancada descoberta R$ 80,00, com meia-entrada disponível para ambos. Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteria do Benitão, na Rua 3, Centro, e no site da Total Ticket: www.totalticket.com.br.

Rádio Jovem Pan News de Rio Claro transmite ao vivo partida de estreia do Velo contra o Norusca

A estreia do Velo Clube na Série A-1 do Campeonato Paulista acontece nesta quarta-feira (15) e você acompanha tudo com o Grupo JC de Comunicação.

A Rádio Jovem Pan News Rio Claro 106,1 FM inicia a jornada esportiva a partir das 17h30 e também nos canais digitais do Facebook e YouTube do Jornal Cidade de Rio Claro.

A Rádio Jovem Pan também vai transmitir os jogos da Série A2 do Campeonato Paulista, no qual, o Rio Claro FC vai em busca do título.

