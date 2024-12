Por volta das 23h deste sábado (7) a cidade Rio Claro registrou um duplo homicídio que vitimou Arthur Henrique Curilla Garcia (32 anos) e Marco Aurélio Almeida da Cruz (33 anos). Uma mulher de 30 anos também ficou ferida e com um tiro no braço foi socorrida.

O crime foi registrado na Rua 6, próximo à ponte que liga os bairros Maria Cristina e Jardim Centenário. Consta no boletim de ocorrência que quando a Polícia Militar chegou no local encontrou Arthur Henrique já morto sentado no banco do motorista de um veículo Fiat Uno. Segundo dados da perícia ele foi assassinado com mais de 15 tiros de fuzil na região da cabeça, braços e lateral direita do corpo.

Já na via pública, um pouco à frente do veículo, estava o corpo de Marco Aurélio com pelo menos dez tiros. Já a mulher que sobreviveu estava no banco do passageiro do automóvel.

Pelo local foram recolhidos sete estojos de .40, 22 estojos de 556 (fuzil) e outros 13 estojos para análise provavelmente de .308. A investigação ficará a cargo da Polícia Civil através da DIG. Rio

Claro chega agora a 29 homicídios e um feminicídio.