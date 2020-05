Jorge Pedro recebendo os kits de Danilo Helena, com João Chinelato e Marcelo Paraluppi

Uma das instituições beneficiadas foi a Santa Casa de Rio Claro

A Santa Casa de Rio Claro recebeu nesta quinta-feira (14) a doação de 140 kits de testes rápidos do Covid-19 da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba.

Os testes foram entregues em mãos para o vice-provedor da instituição, Jorge Pedro, pelo advogado da dupla sertaneja, Danilo Helena, na companhia de João Chinelato, da Caprem e de Marcelo Paraluppi, do grupo Embramaco, empresas que colaboraram com a dupla nesta ação social.



A dupla Fernando e Sorocaba, que já mantem e contribui com muitos projetos sociais, assim que começou a quarentena, fez uma apresentação ao vivo em seu canal e com isso arrecadou mais de R$ 200 mil. O sertanejo Sorocaba batizou a campanha como “Sorocaba e Amigos X Covid-19” e com isso comprou testes rápidos de detecção do novo coronavírus.



O advogado Danilo informou que o material será distribuído em cinco hospitais: Dois Vizinhos no interior do Paraná, Centro Médico da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Santa Casa de Rio Claro, Hospital do Amor, em Barretos, e a Instituição Rainha da Paz, voltada para crianças com deficiências.

O vice-provedor Jorge Pedro diz que essa ação tem um significado muito importante, agradece a doação da dupla, pois com esses kits poderão agilizar os atendimentos. Os testes ficarão a disposição do corpo clinico do hospital