Veículos antigos são a principal atração do Domingo Retrô, que já virou tradição em Rio Claro

Além da exposição de veículos antigos, publico também poderá acompanhar apresentações musicais e desfrutar das opções na gastronomia no evento que acontece das 8 às 13h30

Acontece neste domingo (03), mais uma edição do Domingo Retrô, um encontro de Veículos Antigos onde o público visitante poderá viver momentos de saudade e nostalgia. Diversas preciosidades e raridades (automóveis, motocicletas, lambretas, bicicletas), fabricadas a partir dos anos 20, serão expostas no parque do Lago Azul. A presença de grandes entusiastas do antigomobilismo e notórios colecionadores abrilhantará o evento organizado e realizado pelo Antigo Auto Clube de Rio Claro com o apoio da Casa do Construtor e da Secretaria Municipal de Cultura.

Os proprietários de veículos antigos (preservados) fabricados no mínimo há mais de 20 (vinte) anos podem expor, bastando chegar ao evento entre sete e oito horas da manhã. O acesso ao evento é gratuito, o horário de visitação começa às 8:00 da manhã, terminando às 13h30..

Na parte musical, a animação estará a cargo da Banda Fênix, com repertorio de pop/rock de músicas que marcaram os anos 80 e 90.

Foto: Divulgação

A alimentação será garantida pela presença de food trucks, com uma grande diversidade de alimentos e bebidas. Contaremos com uma área Kids e com o mercado Pulgas, para os colecionadores fazerem o tradicional “garimpo” de peças antigas.

O AACRC- Antigo Auto Clube de Rio Claro e seus sócios convidam a todos para este grande evento, já tradicional na Cidade Azul, nesta edição, no Parque do Lago Azul, com acesso pela Avenida 32. A entrada é franca.

O Parque do Lago Azul oferece opções de lazer para adultos e crianças, com quadras esportivas, pista para caminhada e playground.

Nova data

Inicialmente, a programação estava prevista para acontecer no dia 20 de outubro, mas foi adiada devido às chuvas que ocorreram naquele fim de semana.