Nicolas e Laura já estão em suas respectivas casas após alta da Santa Casa

Duas famílias receberam o presente de Natal um pouco atrasado, mas nem por isso deixaram de acreditar que ele chegaria. Neste mês de janeiro puderam levar para casa os bebês que desde o nascimento precisaram ficar internados na Santa Casa de Misericórida por nascerem prematuros.

O primeiro caso é o de Nicolas Isaias Freitas da Silva, filho de Larissa Cristina Gomes da Silva, 23 anos, moradora do bairro Consolação. Ele estava programado para nascer no dia 2 de fevereiro, mas acabou vindo ao mundo no dia 7 de novembro com 26 semanas e cinco dias como conta a mamãe: “Eu estava trabalhando e minha bolsa furou. Fui para o hospital no dia 31 de outubro, fiquei internada,, mas no dia 7 o meu filho nasceu de parto normal pesando 1.050 kg. A partir daí começou a minha montanha-russa”, relembra.

Equipe da Santa Casa festeja a alta de Nicolas junto com a mamãe Larissa

Larissa revela que foram 74 dias que Nicolas precisou ficar internado, sendo 66 na UTI: “Altos e baixos. Ele superou muitas adversidades. Ficou intubado, teve infecções, anemia, fez transfusões, enfim, não foi fácil, mas Deus sustenta a gente. Neste período não posso deixar de expressar minha mais profunda gratidão a todos os profissionais que atuam na Santa Casa. Desde a recepção a UTI, foram verdadeiros anjos, de um cuidado extremo não só com o meu filho mas também comigo. Tê-lo em casa hoje é sem dúvida um grande milagre”, conclui a mãe.

Já o casal Israel Lopes Horsth Fchaduder, 28 anos, e a esposa Dalet Pereira faria, 27 anos, agora passam por um momento de mais calmaria com a presença da caçula Laura Pereira Fchaduder em casa. Eles que já são pais de Kaleb de sete anos agora revivem a trajetória de ter uma bebê novamente, mas passaram por momentos difíceis até essa etapa: “Eu estava grávida de gêmeas e a previsão de nascimento estava para a última semana de dezembro. Passei a ter pressão alta e no dia 18 de novembro minhas filhas, a Laura e a Helena nasceram com 26 semanas”, relembra Dalet.

Equipe da Santa Casa junto com Laura e a mamãe Dalet

Infelizmente Helena faleceu um dia depois e Laura teve uma trajetória de 63 dias internada: “Nos agarramos com todas as forças na recuperação da Laura pois ela precisava muito da gente mesmo em um momento que estávamos vivendo o luto pela perda da Helena. Todos os dias visitávamos ela e em todo esse tempo a minha filha demonstrou uma força incrível mesmo tendo nascida prematura com 1.100 kg. Não chegaríamos até aqui hoje sem o profissionalismo, atenção e cuidados recebidos na Santa Casa. Da equipe da limpeza a direção só temos elogios e uma eterna gratidão para expressar. Laura é uma criança muito abençoada e amada e está bem adaptada na rotina aqui de casa já”, afirmou o papai Israel.