Está no ar a agenda cultural do JC, com a programação de 18 a 20 de outubro. A seleção de opções em Rio Claro e região é imensa, recheada de lazer, cultura e entretenimento para aproveitar da melhor maneira o final de semana que está chegando.

SEXTA-FEIRA (18)

FEST CLIP – Evento segue nesta sexta-feira, a partir das 19h30, no Auditório Municipal “Leandro Filier Neto”, na Rua 1, 762, no Centro de Santa Gertrudes, com as mostras “Faça Você Mesmo”, “Nacional” e encerramento com show de Barel, tocando sucesso acústicos.

FESTA NORDESTINA – Em função da previsão de grande probabilidade de chuvas e tempestades durante todo o final de semana e a fim de garantir a segurança de todos, a Festa Nordestina de Rio Claro 2024 e o Festival do Acarajé e Baião de Dois de Rio Claro que ocorreria neste final de semana, de 18 a 20 de outubro, no Parque Lago Azul em Rio Claro, está adiado para nova data que em breve será anunciada.

CONCERTO – “Concerto Didático: dos salões ao quintal, no bandolim do Jacob” acontece nesta sexta-feira (18), a partir das 20h, no Centro Cultural Roberto Palmari. Com André Haik, Lucas Penteado, Ademir Bortolin, César Velasco e Ricardo Barros.

CORUMBATAÍ – Nesta sexta-feira, às 19h30, a Paróquia São José, em Corumbataí, será palco de mais uma atividade promovida pelo Instituto Lumiarte. A renomada acordeonista Ivone Vigatto, acompanhada por um grupo de quatro talentosas sanfoneiras, trará ao público uma noite repleta de emoção, cultura e tradição musical. A Paróquia São José fica na Avenida 2, 300, no Centro de Corumbataí.

ARARAS – A unidade do Sesi em Araras recebe, nesta sexta-feira, a partir das 19h30, uma apresentação do Violões Artes Trio. Com uma seleção eclética de obras de grandes compositores, os músicos preparam um recital diferenciado, ideal para explorar o ambiente do teatro do Sesi, conhecido por sua boa acústica. No repertório, estão obras de grandes compositores, como Gaetano Donizetti, W.A. Mozart, Heitor Villa-Lobos, J.S. Bach, Luigi Boccherini, J. Offenbach, Jacob Gade, Ray Anthony, José de Azpiazú e Tchaikovski.

RESTAURANTE GG – Sextou com Jeito, a partir das 19 horas, no Restaurante do Grupo Ginástico, localizado na Rua 3, 940, no Centro de Rio Claro. Música ao vivo com Jeito Simples.

SÁBADO (19)

SHOPPING – O Shopping Rio Claro completa 29 anos neste 19 de outubro e comemora com ações especiais para os clientes na Praça de Alimentação. A partir das 17h30, neste sábado, as crianças vão se divertir com o musical “Uma aventura em alto mar”, inspirado no filme Moana. A história de uma jovem forte e corajosa que parte em uma jornada inspiradora pelo oceano traz consigo valiosas lições sobre como os pais podem apoiar o sucesso e o desenvolvimento de seus filhos desde a primeira infância conquistou os corações de crianças e adultos em todo o mundo quando foi lançado em 2017.

FEST CLIP – Último dia de evento acontece a partir das 19h30, no Auditório Municipal de Santa Gertrudes, localizado na Rua 1, 762, no Centro. Haverá apresentação das mostras “Santagertrudense” e “Nacional”, cerimônia de premiação e música com os DJs do Coletivo Simbiose.

BINGO – Evento beneficente acontece neste sábado, a partir das 18 horas, no Grupo de Socorristas Fraternidade do Trevo, localizado na Avenida Saburo Akamine, 810, na Bela Vista. O valor da cartela é de R$20,00. A chave PIX é 046.844.548-00 – Margarete Gomes. O combo vem com cinco cartelas.

N. S. APARECIDA – 1ª Cantata Mariana “Elas cantam Maria”, a partir das 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada na Rua 2-A, 349, nas avenidas 28 e 30, na Vila Aparecida. E a partir das 18h30, acontece o último dia de quermesse da Festa da Padroeira.

SANTA EDWIGES – Missa acontece às 18 horas e logo em seguida, grandiosa festa da padroeira, no salão comunitário, na Avenida 17, entre as ruas 3 e 4, no Jardim Bonsucesso, em Rio Claro.

AUDOTE – 19ª edição da Feira de Adoções de cães e gatos, a Audote, acontece neste sábado, das 9 às 12 horas, no estacionamento da Lojas G, localizada na Avenida Tancredo Neves, 480, em Rio Claro.

SAMUCA – Escola de samba Samuca realizada a Oktoberfest neste sábado, a partir das 16h, com diversas atrações, entre elas Biahh Cavalcante, Kalu e os Bambas, DJ Agatha, Pedro Grava, bateria Ritmo Envolvente e grupo União de Amigos. Na Avenida 9, 1.200, no Centro de Rio Claro.

SARAU – A sexta edição do Sarau da Passarinhar acontece neste sábado, a partir das 16h. Esta edição terá o tema Elemental. No Galpão das Artes Passarinhas, localizado na Rua 1-B, 351, no Cidade Nova.

CANTIGAS E CIRANDAS – Coral Magnum Cantorum apresenta Cantigas e Cirandas, com direção artística e regência de Kalvin Almeida, às 19h30, na Igreja Luterana de Rio Claro, na Avenida 14, 466, no Centro de Rio Claro.

SESI RIO CLARO – ‘Contracultura: Do Folk à MPB’ é o show musical interpretado pela voz do artista Jedias Hertz que traz ao público, neste sábado, às 19h, no foyer do teatro do Sesi Rio Claro, um pouco da história da influência do Folk, principalmente na figura de Bob Dylan e de todo o movimento da contracultura na concepção estética e conceitual da MPB dos anos 60 e 70. A classificação indicativa para assistir ao show é livre. O evento tem entrada gratuita e os ingressos já estão disponíveis para reserva pela plataforma Meu Sesi. O Sesi Rio Claro fica na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana, em Rio Claro.

FESTIVAL HARDCORE RIO CLARO – Evento acontece no Grêmio Recreativo da Santa Cruz, a partir das 17h, com diversas atrações, entre elas Mad Grace, Couraça, Tráfico de Influência, Atrito 137, Matião e para encerrar a noite, Dead Fish. Vendas pelo site Sympla ou diretamente no Sujinho’s Bar. Informações pelo telefone (19) 99939-2767. O Grêmio fica na Rua 9, 1569, na Santa Cruz.

DOMINGO (20)

GINÁSTICO – A Orquestra Filarmônica de Rio Claro está de volta com um concerto que vai agradar adultos e crianças. “Vida de Boneco – Uma grande aventura musical”, composta pelo maestro e pianista Luciano Filho. O concerto acontece em parceria com a Orquestra Sinfônica de Americana, neste domingo, 20 de outubro, no Grupo Ginástico Rioclarense, Rua 2, 941, no Centro, em duas apresentações, às 17h e às 19h. Para entrada, organização pede a doação de um quilo de alimento não perecível.

DOMINGO RETRÔ – Evento acontece no Lago Azul, das 8 às 14 horas, com entrada pela Avenida 32. Haverá exposição de veículos antigos, atrações musicais, como a Banda Fênix e a banda União dos Artistas Ferroviários e muito mais! A alimentação será garantida com a presença dos food trucks. Haverá também área kids para os pequenos e um mercado de Pulgas, com entrada gratuita.

PÉ NA RUA – A ONG Pé na Rua, que atende centenas de crianças em Rio Claro, realiza neste domingo, das 14 às 18 horas, no CEU Mãe Preta, localizado na Avenida 1MP, 159, no Mãe Preta, uma festa para lá de animada para celebrar o Dia das Crianças, comemorado no último dia 12 de outubro.

BAR DA BETÂNIA – Grupo Hoje eu Posso, de samba e pagode, com Mario Sérgio e amigos se apresenta neste domingo, a partir das 18 horas, no Bar da Betânia, na Rua 2-A, 1381, com Avenida 50, no Jardim Primavera. Mais informações pelo telefone (19) 99634-3617.

GAVIÕES – A Gaviões da Fiel Subsede Rio Claro realiza, a partir das 9 horas, Festa do Dia das Crianças, com brinquedos infláveis, muita comida, bebida e diversão, na Rua M-13, com avenidas M-19 e M-21, 326, no Cervezão, em frente a Lagoa Seca, uma festa para toda família!

SANTA GERTRUDES – O Grupo de Empreendedorismo Feminino de Santa Gertrudes expõe seus produtos na Feira “Mulheres de Fibra”, que acontece no Parque Municipal “Ruy Raphael da Rocha”, a partir das 14 horas, em Santa Gertrudes.

FEENA – Tem Outubro Rosa sendo celebrado na Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, em Rio Claro. Uma programação especial tem início a partir das 9h, com concentração e às 9h30, início da caminhada. A partir das 10h30 tem aula de jump, seguida de aula de dança, às 11h e às 11h50, alongamento. A Feena é o antigo Horto Florestal.

VETERANOS – Odair e Adriano, da cidade de Limeira, fazem show a partir das 15h de domingo, na Sociedade Beneficente Cultural Dançante Veteranos de Rio Claro, localizado na Avenida 8, 979, em Rio Claro.

ARRECADAÇÃO – A ONG Anjos de Focinho está arrecadando roupas, sapatos e acessórios em bom estado de conservação para o bazar da instituição que acontece no dia 7 de dezembro. Os valores arrecadados serão destinados à causa animal. Pontos de arrecadação: RB Bergantim, localizado na Rua 7, 2360, no Santana de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas e aos sábados, das 10 às 14 horas.

SERESTA – A tradicional Seresta na Philarmônica acontece neste domingo, a partir das 11 horas, na Sociedade Philarmônica Rio-clarense, localizada na Rua 5,938, no Centro da Cidade Azul.