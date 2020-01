Dívida da prefeitura de RC com fundo de aposentadoria dos servidores passa de R$ 200 milhões

Em entrevista à rádio Excelsior/Jovem Pan News, o superintendente do Instituto de Previdência de Rio Claro – IPRC, Lineu Vianna, explica que a dívida da prefeitura com o fundo de aposentadorias dos servidores municipais passa dos R$ 200 milhões. Há dois anos a administração municipal não faz repasses da parte patronal, e desde setembro do ano passado também não repassa o valor que vem sendo descontado dos salários dos funcionários municipais.