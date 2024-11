O teste de glicemia caseiro serve para medir a quantidade de glicose no sangue, sendo geralmente utilizado por pessoas que já têm diabetes

Casos de diabetes tipo 1 em jovens aumentam; falta de diagnóstico causa mortes, alerta Sociedade Brasileira de Diabetes no mês do Dia Mundial do Diabetes

No mês em que se comemora o Dia Mundial do Diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes alerta que o número de casos de crianças e adolescentes com Diabetes Mellitus tipo 1 vem crescendo. De acordo com o Atlas da Federação Internacional de Diabetes (IDF), no Brasil 92.300 crianças e adolescentes têm diabetes tipo 1. O mais alarmante é que a cada 2 pessoas com DM1, uma morre sem ser diagnosticada.

Para reverter esse quadro, é necessário o diagnóstico precoce e tratamento ao alcance de todos. O diagnóstico deve ser feito assim que surgem os primeiros sintomas, como sede excessiva; perda de peso sem um motivo aparente, pois a pessoa tem fome o tempo todo; vontade de urinar diversas vezes, inclusive durante a noite; formigamento nas pernas e pés. Este mês a SBD lançou a campanha “Pode ser diabetes”, que orienta pais para ficarem atentos aos sintomas da doença, como sede exagerada, voltar a fazer xixi na cama, muita fome e perda de peso, entre outros.

O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que impede o pâncreas de produzir insulina. Pode surgir em qualquer fase da infância, ou na vida adulta, sendo mais comum entre os quatro e seis anos e entre os dez e 14 anos. Por ser uma doença autoimune com gatilhos ainda não totalmente conhecidos, não há medidas de prevenção que possam evitar o diabetes tipo 1. Mas é possível evitar complicações do diabetes, como doenças renais, cardíacas e oculares com um bom tratamento e com o auxílio da tecnologia. No Brasil, o diabetes tipo 1 causa complicações em cerca de 30% dos jovens entre 13 e 19 anos diagnosticadas com a doença, pois a maioria não tem acesso a recursos tecnológicos modernos que facilitam o controle da glicose.