A prefeitura de Rio Claro prorrogou o prazo de vencimento da parcela única e da primeira parcela do IPTU 2022, conforme decreto assinado pelo prefeito Gustavo e que está sendo publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (25). O novo prazo vence no dia 10 de março. A cota única rende 10% de abatimento no valor total do carnê e o parcelamento pago em dia vale 3% de desconto em cada parcela.

Com a alteração é preciso ficar atento. Até a quarta-feira (2) os pagamentos seguem feitos sem alterações. De quinta-feira (3) até 10 de março será preciso acessar no site da prefeitura nova guia de pagamento para garantir os descontos na cota única e primeira parcela do tributo.

Basta entrar no endereço www.rioclaro.sp.gov.br e ir ao “Portal de Tributos” no alto da página, à direita. Depois é preciso clicar na guia “Débitos” e escolher a opção “Imóvel”. Também é possível chegar nessa opção diretamente pelo endereço http://sistemas.rioclaro.sp.gov.br:8080/cgi-bin/nwwcgi/PLP/CIDADAO.

Em seguida, deve-se digitar o código reduzido ou a referência cadastral do imóvel, que são encontrados nos carnês de anos anteriores, clicar em “pesquisar” e escolher o ano de 2022. Aí, basta optar pela parcela única (“Total”) ou pela primeira parcela e as demais parcelas desejadas, imprimir e pagar em alguma unidade da rede bancária credenciada. Com as guias de pagamento obtidas no site não é possível utilizar Pix para pagar o IPTU.

Da segunda parcela em diante é possível pagar com o boleto normalmente e ter os descontos em cada parcela. Pouco mais de 100 mil carnês foram impressos. Além da rede bancária credenciada, há a opção de pagar da segunda parcela do IPTU em diante usando o Pix, desde que seja com o carnê. Basta utilizar o QR Code que vem impresso em cada parcela do boleto. Não é possível usar o Pix para guias acessadas pelo site da prefeitura.

Quem ainda não recebeu o boleto deve buscar a segunda via no site da prefeitura ou solicitar no WhatsApp pelo número (19) 9 9352-9085, informando o código reduzido e quais parcelas quer ter em mãos.

O tributo pode ser pago nas casas lotéricas e nos serviços de internet banking, aplicativos ou autoatendimento dos bancos Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Federal, além da cooperativa de crédito Sicoob. Os bancos não aceitam mais receber o IPTU nos caixas com atendimento pessoal dos funcionários. Já os pagamentos pelo Pix podem ser feitos por qualquer banco, mesmo os sem convênio com a prefeitura.