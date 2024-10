Imagens de animal chocam pela magreza extrema e falta de cuidados com alimentação

Atendimento da ocorrência aconteceu no início da noite de domingo (20)

A equipe de Patrulha Animal da Guarda Civil Municipal de Rio Claro esteve no bairro Jardim Progresso II a fim de atender uma ocorrência envolvendo denúncia de maus-tratos com um animal, no início da noite de domingo (20).

Segundo consta no registro, os patrulheiros constataram a presença de uma vaca que se encontrava deitada em seus próprios desejos, em um terreno cercado. O animal estava bastante magro, com quedas de pelo por todo o corpo, ossos aparentes, possuía ainda um ferimento do lado direito do quadril e não tinha comida nem água disponíveis no coxo. Foi ofertado água à vaca, que no ato, consumiu três litros rapidamente.

Foto: Divulgação/Patrulha Animal/GCM

Um senhor de 76 anos compareceu no local, alegando ser tutor do animal, mas quando solicitada a documentação pessoal, o mesmo informou que seu genro seria o responsável pela vaca, fornecendo o contato telefônico.

A médica veterinária do Departamento de Patrulha Animal foi acionada, contatou a situação de maus-tratos e negligência e tomou as providências cabíveis, solicitando a recolha do animal para sede do departamento.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde um boletim de crime de abuso a animais foi registrado e um inquérito será aberto para apurar as responsabilidades. Denúncias de maus-tratos podem ser direcionadas para a GCM no telefone 153, que atende 24h.