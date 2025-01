Prédio histórico tem 160 anos na Avenida 2 com Rua 6. Parte interna foi demolida, mas proprietário diz que restaurará

Prédio histórico de 160 anos tem demolição parcial no Centro. No Condephaat e Prefeitura não há autorização. Proprietário garante que vai restaurar fachada

Uma obra em andamento no histórico casarão localizado na Avenida 2 com a Rua 6, no Centro de Rio Claro, tem gerado debate. O imóvel que pertenceu ao Barão de Porto Feliz, ainda na época em que a então província São João do Rio Claro estava sendo elevada à categoria de cidade, foi construído há 160 anos recém-completados em 2024. Agora, está sendo parcialmente demolido, o que chamou a atenção dos munícipes.

O imóvel está localizado na área do antigo centro histórico do município, a poucos metros do Museu Histórico e do Gabinete de Leitura, imóveis centenários que são tombados e protegidos pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo). Diante disso, há um receio da perda do patrimônio histórico existente em Rio Claro caso fosse demolido na sua totalidade.

Foto: Jornal Cidade de Rio Claro

A reportagem do Jornal Cidade consultou o novo proprietário do imóvel, que negou que haverá demolição total. “Está sendo retirada a parte que estava condenada. Contratamos uma empresa de engenharia, estamos tentando restaurar. A fachada será mantida. A parte das janelas de vidro não é original. Estamos fazendo tudo com muita cautela”, garante em nota, acrescentando que um laudo teria apontado que haveria risco de queda de parte da estrutura.

O proprietário afirma também que acionou o Condephaat para solicitar autorização para a intervenção, mas reconhece que não recebeu retorno. Outro imóvel histórico foi restaurado pelo empresário também na região central e abriga um escritório de investimentos também da sua propriedade.

Sem autorização

O JC também consultou o Condephaat, que negou que haja autorização para qualquer tipo de intervenção no local e esclarece que, além do imóvel estar em área envoltória, possui estudo de tombamento em aberto. “Por isso, qualquer intervenção necessita de autorização do Conselho”, ainda que se tenha um laudo de engenharia. A reportagem também apurou que não haveria na Prefeitura de Rio Claro solicitação de intervenção no imóvel e que a Secretaria Municipal de Obras irá fiscalizar o local.

O casarão é um dos últimos edifícios de tipologia residencial do século XIX, ainda existente na cidade de Rio Claro. Tem mérito de notável valor histórico, arquitetônico e cultural, considerado um importante exemplar de seu período. O terreno possui cerca de 837 m² e a área construída tinha 371m².