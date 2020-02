Defesa Civil informa que estradas rurais estão liberadas

Após as fortes chuvas do início da semana em Rio Claro e Região, a cheia do Rio Corumbataí obrigou a interdição das estradas rurais do Sobrado, Jacutinga e Estrada Velha de Brotas. Nesta quinta (13), a Defesa Civil informou que as vias foram liberadas.

Confira a nota divulgada pela Defesa Civil: “O nível do Rio Corumbataí está baixando e neste momento as estradas rurais que estavam interditadas já podem ser utilizadas pelos motoristas. Lembrando que a atenção deve ser redobrada em caso de novas chuvas e mais uma vez reforçamos o alerta de NÃO TENTAR TRANSPOR ÁREAS ALAGADAS”.