Defesa Civil fala sobre procedimentos após vazamento de gás na Bauminas

Na última semana, um vazamento de gás foi registrado na Bauminas, empresa localizada no Jardim Centenário. Em entrevista à Rádio Excelsior Jovem Pan News, o Capitão Araújo, da Defesa Civil, que esteve na empresa no dia do acidente, explicou os procedimentos a serem realizados após a ocorrência. A Bauminas foi procurada pela reportagem do JC, mas não se pronunciou sobre o caso até o momento.