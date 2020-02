Defesa Civil atua em pontos de alagamento em Rio Claro e reforça alerta

A chuva que cai sobre Rio Claro está fazendo as equipes da Defesa Civil trabalharem bastante na manhã desta segunda (10).

As equipes do órgão estão monitorando diversos pontos da cidade e atuando em áreas de risco. Pontos de alagamento e outros tipos de ocorrência são analisados e a Defesa Civil trabalha para minimizar qualquer tipo de risco.

O bairro que apresenta a situação mais crítica nesta manhã é o Jardim São Paulo, onde ponto conhecido pelos alagamentos ficou interditado devido ao grande volume de água. De acordo com a Defesa Civil, o condutor de um veículo tentou passar pela área alagada, mas não obteve sucesso.

Outro local monitorado pela Defesa Civil é o Bairro do Estádio. No local, as equipes registraram um volume de 23,2 mm entre as 7h e as 10:30h.

Com as ocorrências sendo registradas a Defesa Civil reforça o alerta para a população: “As áreas que geralmente alagam são conhecidas por todos e também é de conhecimento que após as chuvas num pequeno espaço de tempo as vias passam a ser transitáveis com segurança. Desta forma recomendamos que tenham e façam caminhos alternativos ou aguardem para uma travessia segura. Nossa vida vale mais que alguns minutos. Prudência nessa hora”.