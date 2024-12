A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que, durante o período natalino, estão previstas chuvas intensas, especialmente nas regiões do Litoral Norte, Vale do Paraíba, Litoral Sul, capital paulista, Região Metropolitana de São Paulo, Região de Campinas, Sorocaba e Bauru, até sexta-feira (27).

Nesta quarta-feira (25), o dia será marcado pelo Sol entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas e a sensação de calor em todo o Estado de São Paulo. O aquecimento diurno, combinado com a umidade do ar proveniente do oceano, criará condições para pancadas de chuva isoladas em diversas regiões do território paulista. Embora os modelos meteorológicos não indiquem previsões de acumulados significativos, é importante destacar que poderão ocorrer temporais, principalmente nas áreas que fazem divisa com Minas Gerais e na faixa leste do Estado.

Durante quinta-feira (26), a previsão é de pancadas de chuva fortes, seguidas por raios e rajadas de vento em todo o território paulista. Isso ocorre devido à passagem de uma frente fria, acompanhada de um corredor de umidade do ar vindo da região Amazônica. Os modelos meteorológicos indicam condições para acumulados expressivos de chuva e, com o solo já encharcado, recomendamos atenção redobrada em áreas mais vulneráveis, pois há risco de transtornos. O Gabinete de Crise estará mobilizado ao longo da semana do Natal, para garantir a pronta resposta à população em caso de emergência causada pelas chuvas previstas neste feriado, em todo estado.



Cuidados redobrados

Os temporais costumam ter curta duração, no entanto, possuem grande intensidade de chuva e são acompanhados de rajadas de vento e queda de raio. Exatamente por esta condição é que apresentam risco de transtorno, principalmente em centros urbanos, com formação de áreas alagadas e enxurradas. No Litoral é fundamental que os banhistas saiam da praia durante a formação de mau tempo. Os raios podem cair antes do início da chuva.

Durante estes temporais, a Defesa Civil orienta à população a se proteger em locais seguros e evitar transitar por áreas sujeitas a alagamentos. Procure abrigo em uma edificação e opte por não transitar nesses momentos. Uma lâmina com 30 cm de água pode arrastar um carro.