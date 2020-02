Daae segue trabalhando em reparos de adutora rompida

Na manhã deste sábado, um pico de energia ocasionou o rompimento de uma adutora no Bairro Bela Visita. O rompimento afetou o funcionamento da ETA 1, que abastece cerca de 40% da cidade de Rio Claro.

Desde o momento do rompimento, equipes do Daae vêm trabalhando nos reparos da adutora, com o intuito de normalizar totalmente a distribuição de água no município. Devido à sua complexidade, as obras seguem em andamento e os profissionais do órgão se esforçam para terminá-las o quanto antes, evitando prejuízos para a população.

A autarquia ressalta que ao restabelecer o abastecimento após a conclusão dos reparos, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.

A normalização da pressão e o abastecimento serão restabelecidos aos poucos e serão realizadas descargas na rede. Durante o período de obras e de normalização podem haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae, pelo telefone 0800-505-5200.