O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro segue realizando melhorias para aperfeiçoar o fornecimento de água no município.

Na madrugada de sábado para domingo (12), a autarquia vai realizar uma manutenção preventiva, promovendo melhorias na parte elétrica da Estação de Tratamento de Água (ETA 1). O serviço terá início às 23 horas de sábado (11), com previsão de término para até as 5 horas de domingo (12), dia e horário em que há menor consumo de água.

“Essa ação vai resultar em uma melhoria considerável no rendimento da ETA 1, proporcionando robustez ao recalque da água tratada, aperfeiçoando o fornecimento”, comenta o superintendente do Daae, Paulo Roberto Bortolotti.

A ETA 1 está localizada anexa à sede do Daae, no bairro Cidade Nova, e abastece 40% da cidade. Os outros 60% são abastecidos pela ETA2, que fica na estrada municipal que liga o Distrito Industrial ao distrito de Ajapi e seguirá funcionando normalmente.

A paralisação da ETA 1 deverá causar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água nos bairros Bela Vista, Cidade Nova, Vila Alemã, Santa Cruz, Santana, Centro, Cidade Jardim, Saúde, Copacabana, Bairro do Estádio, Cidade Claret, Vila do Rádio, Inocoop, Jardim Mirassol, Jardim Novo, Jardim Anhanguera, Jardim Kennedy, Jardim Donângela, Jardim Conduta, Jardim do Trevo, Jardim Nova Veneza, Vila Operária, Vila Paulista, Vila Santo Antônio, Vila Indaiá, Vila Aparecida, Vila do Horto, Consolação, Parque Flórida, São Benedito, Itapuã, bairro Olímpico, Porto Fino e bairros próximos.

Assim que retomado o abastecimento, serão realizadas descargas na rede. Pode haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae pelo telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas e atende ligações de telefone fixo e celulares.

Nesse período, embora o consumo seja menor, o Daae orienta que os consumidores façam uso racional da água. A autarquia reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, o que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.