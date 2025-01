O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) em entrevista na Rádio Jovem Pan News Rio Claro FM 106,1

Prefeito Gustavo troca comando no Daae, que poderá se tornar empresa pública, Desenvolvimento Social e Mobilidade Urbana

O prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) confirmou nesta sexta-feira (10) os novos nomes que farão parte do seu segundo mandato no time de secretários municipais, isto é, do alto escalão da Prefeitura de Rio Claro. As nomeações foram assinadas e publicadas no Diário Oficial do Município e vários dos titulares das pastas já iniciaram o trabalho.

Nomes revelados pela Farol JC na edição impressa do Jornal Cidade se concretizaram. É o caso da ex-vereadora Carol Gomes (Podemos), que foi confirmada na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, como previsto. A única ex-vereadora nomeada no primeiro escalão até agora. O então secretário Irineu Sentinella se tornou adjunto, enquanto o ex-vereador Thiago Yamamoto o chefe de gabinete.

O nome de Vinícius Sossai, do Partido Progressistas, também foi confirmado como novo secretário de Mobilidade Urbana. Ele esteve nos últimos anos em cargo na Câmara Municipal e é um dos principais nomes do PP. O então titular da pasta, Luiz Luz, foi renomeado como adjunto. Ele é funcionário de carreira na administração municipal. O PP também indicou o novo superintendente do Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto).

A autarquia, que poderá se tornar uma empresa pública e ter parte da sua gestão privatizada, passa a ter no seu comando Leandro Tresoldi, que já foi secretário municipal de Obras na cidade de Itu. Engenheiro sanitarista, tem mais de 20 anos de experiência atuando no setor público. Sérgio Ferreira, então superintendente, foi exonerado. Ronald Penteado, presidente do Partido Progressistas, falou sobre as mudanças na Farol JC desta edição. Confira ao lado.

Na semana passada já era sabido que as secretarias de Segurança e Defesa Civil, além da pasta do Meio Ambiente, conheceram os novos secretários Thalison Mendes e Bruno Oliveira, respectivamente, nomes do MDB – partido da vice-prefeita Maria do Carmo Guilherme. Eles tiveram as nomeações confirmadas também no início dessa semana.

A reportagem do Jornal Cidade também apurou que mais nomes deverão ser anunciados em breve. Pelos bastidores do poder público, nessa sexta-feira (10) algumas decepções foram notadas por parte de políticos e indicados dos mesmos que não foram nomeados até o momento. O JC apurou que os futuros diretores e assessores, por exemplo, só deverão ser nomeados após a nova Reforma Administrativa que vai alterar os cargos em comissão na Prefeitura. A ideia é que isso ocorra entre o final de fevereiro e o mês de maio.