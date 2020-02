Daae adia recapeamento na Av. Ulysses por conta das chuvas

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está reprogramando o recapeamento da rotatória da Avenida Nossa Senhora da Saúde com a Avenida Ulysses Guimarães por conta das chuvas ao longo da semana.

No sábado (15), após mais de 12 horas de trabalho, a autarquia realizou grande obra de reparo emergencial no rompimento de adutora de captação e na segunda-feira (17), fez o reaterro e a compactação do solo no local.

Porém, para recapear o trecho com massa asfáltica, era necessário aguardar alguns dias para que o solo ficasse completamente seco, eliminando qualquer risco de afundamento do asfalto.

A previsão inicial da autarquia era para realizar o serviço no final desta semana, mas, devido às chuvas, o recapeamento será reagendado para o mais breve possível, assim que o solo estiver totalmente seco e em condições de receber a massa asfáltica.

“Vamos observar o local diariamente e caso pare de chover e o solo esteja completamente seco e em condições, faremos o serviço, mesmo durante o Carnaval”, afirma o superintendente do Daae, Paulo Roberto Bortolotti.

Também desde segunda-feira (17), a secretaria de Mobilidade Urbana fez a sinalização de trânsito na rotatória para orientar os motoristas. A orientação é para que os condutores redobrem a atenção ao trafegarem pelo trecho para diminuir riscos de acidentes.