Imagem: redes sociais

O Corpo de Bombeiros registrou uma ocorrência de incêndio na noite desta segunda-feira (20) no Jardim Itapuã.

De acordo com a corporação, um curto-circuito num equipamento de ar-condicionado teria dado início às chamas em uma residência.

Apesar do susto, as chamas foram apagadas com a ajuda dos proprietários do imóvel e dos vizinhos.

No momento em que os bombeiros chegaram ao local, a situação estava controlada e as autoridades deram apoio no recaldo.

Felizmente ninguém ficou ferido. Nas redes sociais uma imagem publicada mostra a altura que chegaram as chamas, que rapidamente foram apagadas.

O Corpo de Bombeiros pode ser acionado 24 horas pelo telefone 193.