A Regional Rio Claro do Centro do Professorado Paulista (CPP) está com inscrições abertas para uma nova turma do grupo Ativa Mente, iniciativa voltada para a promoção do bem-estar e da saúde mental. Os encontros desta nova turma acontecerão às quartas-feiras, das 14h30 às 16h30, na sede da instituição, a partir do dia 8 de janeiro.

O Ativa Mente é um projeto dedicado à troca de experiências, desenvolvimento pessoal e estímulo cognitivo, com atividades que envolvem dinâmicas de grupo, palestras, exercícios de relaxamento e momentos de convivência. As ações são voltadas para todo o público, principalmente, para idosos e pessoas com alguma deficiência (motora ou intelectual). O objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor e enriquecedor, onde os participantes possam cuidar da mente e fortalecer laços sociais.

Os interessados em participar devem entrar em contato com a secretaria do CPP Rio Claro para mais informações e inscrições. As vagas são limitadas. Todas as atividades recebem a supervisão de uma equipe especializada em saúde mental, formada pela psicóloga Valderez Guilherme Marques, a assistente social Léa Wenzel Cruz e a terapeuta ocupacional Ester Lepispico.

As atividades acontecem na sede do CPP de Rio Claro, localizada na Rua 16 BE, 441, no bairro Estádio. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (19) 99164-4948.