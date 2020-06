A Guarda Civil Municipal de Rio Claro registrou uma ocorrência na tarde deste domingo (7) de localização de um corpo.

Pela Avenida 62 no Jardim Panorama uma mulher foi encontrada sem vida e sem as vestimentas na parte de baixo do corpo que de acordo com as primeiras informações das autoridades de segurança apresentava sinais de violência sexual.

Ela foi identificada como Talita Terezinha França Conceição de 20 anos de idade que estava desaparecida desde a última terça-feira. A Polícia Civil irá investigar o caso.