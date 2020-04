Para proporcionar agilidade no diagnóstico e acelerar o início do tratamento, Cordeirópolis é um dos poucos municípios que oferecem à população o teste rápido para a dengue. Desde o ano passado, a Secretaria de Saúde disponibiliza os kits de testes em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e na Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPAM) para os pacientes com sintomas da doença.

O resultado é imediato, garantindo que o cidadão saia da unidade de saúde sabendo se tem a doença e com o tratamento já prescrito pelo médico. Além disso, os testes ajudam no controle de dengue no município. “Para garantir que eles sejam usados apenas por quem realmente precisa, é importante que os pacientes só procurem as UBSs em casos de sintomas, como febre alta e manchas vermelhas no corpo”, lembra a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nayara Belini.

Estão disponíveis três tipos de testes: o NS1, que é feito em pacientes com até três dias de sintomas; o IGM, feito a partir do sétimo dia de sintoma, e o IGG, que é feito para testar se o paciente teve dengue em outro momento. “É muito importante que o paciente saiba dizer exatamente há quantos dias está com os sintomas, para sabermos qual teste deveremos usar. Recomendamos e reforçamos também que só procurem as UBSs em casos de sintomas, para evitar aglomerações neste período de pandemia”, reforçou.

Sintomas da dengue: febre alta; dores musculares intensas; dor ao movimentar os olhos; mal-estar; falta de apetite; dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo.