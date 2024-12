Agenda Cultural do JC para este final de semana, confira!

De 27 a 31 de dezembro, uma agenda cultural diversificada promete diversão para todos os gostos. Confira logo abaixo!

SEXTA (27)

ÔNIBUS ILUMINADO – A empresa que faz o transporte coletivo urbano no município de Rio Claro decorou um de seus ônibus especialmente para as festas natalinas. A programação para o ônibus decorado, em Rio Claro, é a seguinte: dia 27, linha 18, Ajapi-Ferraz; dia 28, linha 11, Vila Olinda; dia 29, linha 12, Jardim das Palmeiras; dia 30, linha 15, distrito de Assistência; dia 31, linha 6, Cervezão; dia 1º de janeiro, linha 7, Circular 1; dia 2 de janeiro, linha 8, Circular 2; dia 3 de janeiro, linha 2, Arco-íris/Mãe Preta.

Foto: Divulgação/PMRC

MERCADÃO – Tem show com a banda Playmohits 80, a partir das 19 horas desta sexta-feira, no Mercado Municipal de Rio Claro, localizado na Rua 8, 1345, no Centro. O evento, “Bye Bye 2024”, é uma despedida deste ano, na qual o público poderá relembrar músicas marcantes do passado em clima de festa e alegria.

Banda Playmohits 80. Foto: Divulgação

MADUREIRA – A última roda de samba do ano acontece a partir das 19h30, no Madureira Bar, Música e Gastronomia, com o grupo Aroeira, na Avemoda 2, 532, no Centro.

CSUI – Tem música ao vivo com Lincoln de Carvalho, a partir das 19 horas, na Rua 11, 3008, na Vila Santa Terezinha, no CSUI João Rehder Netto.

JOAQUINA – Tem o último SEXTOU do ano, no Joaquina Lounge, a partir das 23 horas, com DJ Giusti e DJ PonyBoy, na Rua 14, 2486, no Jardim São Paulo.

CHOPP E CIA – Segue o II Festival de Verão, realizado pelo Chopp e Cia, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro da cidade. Nesta sexta, a música ao vivo da banda Samba e Prosa.

WONDER – Tem música ao vivo com Solaris, a partir das 20 horas, na Avenida 29, 612, no Cidade Jardim. É o último sextou do ano no Wonder!

SÁBADO (28)

CHOPP E CIA – Segue o II Festival de Verão, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro. O agito desta noite fica por conta da banda Bloody Mary (foto abaixo).

Blood Mary

MERCADÃO – Tem Acusticanos, a partir das 19h30, no sábado, com sucessos nacionais e internacionais, na Rua 8, 1345, no Centro da cidade. O ambiente é repleto de opções gastronômicas e recebe público do município e toda região.

CIA PAULISTA PUB – A festa All White acontece no sábado, a partir das 22 horas, em uma das casas noturnas mais tradicionais de Rio Claro, o Cia Paulista, localizado na Rua 2, 2880, na Vila Operária, anexo ao centro cultural. A organização pede que todos vistam branco.

ROCK – Tem música ao com a dupla Viber, Vitor e Guber (foto abaixo), a partir das 20h30, no 5ª Avenida Botequim, localizado na Avenida 5, 724, entre as ruas 8 e 9, no Centro de Rio Claro, tocando o melhor do rock.

Dupla Viber, Vitor e Guber

LA SETE – Tem Subfunk 360º a partir das 23 horas, na La Sete, na Avenida 14, 2121, no Jardim São Paulo, em Rio Claro. Evento celebra o último baile do ano com diversas atrações.

JOAQUINA – Tem Festa do Branco – Bye Bye 2024, a partir das 23 horas, no Joaquina Lounge, na Rua 14, 2486, no Jardim São Paulo. Com DJ A Gatha e DJ Acass.

SAMUCA – A Escola de Samba Samuca recebe em sua quadra, neste sábado, a partir das 19 horas, o sambista Marcio Art, do Art Popular. O evento conta ainda com apresentações de Tem Fuzuê, que gravará seu áudio visual, bateria Ritmo Envolvente, Kalzô e DJ Serginho. Na Avenida 9, 1.200, no Centro. Ingressos antecipados com nome na lista PIX – chave 19-99797-5218. Encaminhar comprovante para o mesmo número.

Márcio Art, ex-vocalista do grupo Art Popular, segue em carreira solo desde 2011

DOMINGO (29)

MALADOS – Tem Tchau Tchau 2024 – a última do ano, a partir das 19 horas, no Malados, na Rua 1JSP, 39, esquina com a Rua 14, no Jardim São Paulo. Haverá música ao vivo com Jeito Simples, JHO, DJ Lekão, Puro Lance, Junior Ferreira, Theu Pereira, Mesma Vibe, Tô Pra Rua e DJ GVF.

VETERANOS – Tem muita música boa e animação, a partir das 15 horas, no Clube dos Veteranos, em Rio Claro, localizado na Avenida 8, 979, no Centro. A tarde será animada pela dupla Odair e Adriano, tocando o melhor do sertanejo.

CHOPP E CIA – O agito da noite de domingo, no Festival de Verão do Chopp e Cia fica por conta do tributo a Edson e Hudson, a partir das 20 horas. Na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro.

SEGUNDA (30)

LA SETE – A última segunda do ano será celebrada com muita festa, a partir das 20 horas, na La Sete, na Avenida 14, 2121, no Jardim São Paulo, com Julio Neri, Mesma Vibe, Tem Fuzuê, Jeito Simples, Pagode da Quel, Pago10 e União de Amigos.

CHOPP E CIA – Termina nesta segunda o II Festival de Verão do Chopp e Cia, com o grupo União de Amigos, na Rua 2, esquina com Avenida 5, no Centro da cidade.

TERÇA (31)

SESI RIO CLARO – A exposição Cartunistas, de Paulo Vitela, segue até março, no Sesi Rio Claro. O espaço pode ser visitado de quarta à sábado, das 10 às 21 horas e domingo, das 10 às 20h. Na Avenida M-29, 441, no Jardim Floridiana. A exposição é composta por retratos de 122 desenhistas da área do humor gráfico, retratados pelo fotógrafo Paulo Vitale em que cada foto pode ser considerada um cartum, refletindo características e estilo dos retratados.

Maurício de Souza é um dos cartunistas homenageados pelo fotógrafo Paulo Vitale

CORUMBATAÍ – Festada Virada acontece das 22 às 2h30, na Praça Central de Corumbataí, com entrada gratuita, em um espaço coberto. Haverá show com banda Contagem Regressiva.

SANTA CRUZ – A Paróquia Santa Cruz, localizada na Avenida 10, 850, entre as ruas 8 e 9, no bairro Santa Cruz, em Rio Claro, realiza duas missas no último dia do ano, às 15h, a Missa da Comunidade e às 20h, a Missa da Oitava de Natal. No dia 2ª haverá missa de Santa Maria de Deus, a partir das 19h30.

BOM JESUS – Matriz de Bom Jesus, localizada na Avenida da Saudade, terá missa de Ano Novo, no dia 31, a partir das 20h e no dia 1ª, a partir das 10h.

N. S. DA SAÚDE – A Paróquia Nossa Senhora da Saúde também realiza missa de Ano Novo. Na noite do dia 31, a partir das 19h, tem missa na Capela de Santo Antônio, na Rua P-4, 901, na Vila Paulista e a partir das 17h e na Matriz, na Avenida 4-A, 244, no Cidade Nova. Já no dia 1º, tem missa às 7h30 na Capela de Santa Luzia, localizada na Avenida 24-A, na Bela Vista e às 9 e 18h, na Matriz, no Cidade Nova.

EXPOSIÇÃO – A artista plástica Damares Moraes traz a Exposição “Anjos” para o Shopping Rio Claro . A mostra conta com várias telas e diversos estilos, algumas a figura aparece sem rosto propositadamente, para que o expectador possa se projetar dentro da obra. A maioria das obras fazem alusão aos pets, que são nossos anjos de 4 patas. Os trabalhos estão expostos para visitação no espaço Pigmenta Pets próximo ao Kids Park em horário de funcionamento do Shopping.