Flagrante na loja

A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de flagrante de furto de fios e cabos no início da manhã desta terça-feira (07), ao lado de estabelecimento comercial localizado na Avenida 9, região central. Um trio foi detido pelos policiais após o vigilante acionar a PM através do 190. Os três indiciados foram apresentados no plantão policial e estão à disposição da Justiça.

Roubo, região rural

Roubo contra transeunte aconteceu no último sábado (04) às 18h, na Estrada que liga Rio Claro à Corumbataí, região rural do município. A vítima, um homem de 44 anos, transitava entre os Distritos de Ajapi e Ferraz com uma bicicleta Kronus Ultra VX 12 de cores preta e cinza em direção a residência de seu pai, quando foi abordado por dois ocupantes em uma motocicleta Honda CG Today, cor vermelha, o da garupa estava com uma arma de fogo na cintura e possuía no braço direito uma tatuagem do distintivo do Corinthians. A bicicleta roubada foi levada no ombro do passageiro da motocicleta. A dupla fugiu em direção ao Distrito de Ferraz. A ocorrência foi registrada às 20h10 da segunda-feira (06), no plantão policial.

Furto de celular

Furto de aparelho celular aconteceu no último sábado às 20h, na Avenida 42-A com Rua 5-A, Vila Alemã, região leste de Rio Claro. A vítima, um rapaz de 23 anos, deixou o celular na mesa de um restaurante para ir ao banheiro, no retorno constatou a falta do aparelho. O comércio não conta com sistema de vigilância por câmeras. O celular foi bloqueado pelo dono e a ocorrência registrada às 19h55 da segunda-feira, no plantão policial.

Furto de fios e cabos

Furto de mais de 4 metros de fios de cobre foi registrado às 7h da manhã de segunda-feira edifício comercial localizado na Rua 6, região central de Rio Claro. Segundo a representante do edifício, indivíduos teriam invadido o local pelo telhado e efetuado o furto na madrugada no último domingo.

Furto, Vila Aparecida

Furto de caminhonete Montana Conquest branca foi registrado às 4h30 da madrugada de segunda-feira na Avenida 32, Vila Aparecida, próximo ao Lago Azul. A vítima, o motorista de 54 anos, estacionou o veículo no local e ao retornar constatou sua falta. A ocorrência foi registrada por ele às 13h20 do mesmo dia, no plantão policial.