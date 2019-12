Confira a lista de cargos extintos ou vedados pelo governo

Agência Brasil

As áreas de saúde, comunicação e audiovisual são as mais afetadas pela extinção de 27,5 mil postos de trabalho no governo federal, publicada na última sexta-feira (20) no Diário Oficial da União. A extinção não afetará os ocupantes atuais das funções. Segundo o Ministério da Economia, os cargos desaparecerão gradualmente, à medida que os servidores se aposentarem e não forem repostos.

De acordo com a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da pasta, o decreto teve como objetivo adequar o serviço público aos tempos atuais, em que diversos cargos, como mateiro, discotecário, técnico de móveis e esquadrias e seringueiro, estão obsoletos. Outras funções, informou o órgão, têm sido terceirizadas e descentralizadas a governos estaduais e prefeituras, o que não justificaria a realização de concursos públicos federais.

Os editais e concursos em andamento não serão cancelados. No caso da saúde, os Ministérios da Economia e da Saúde esclareceram que a maioria dos cargos, como os agentes de saúde e de endemias, foi extinta porque as atribuições passaram do governo federal para os estados e as prefeituras.

Além de extinguir os postos de trabalho, o decreto veda a realização de concursos para funções existentes no plano de cargos técnicos e administrativos das instituições de ensino. A proibição abrange cerca de 20 mil cargos do Ministério da Educação e de suas instituições federais de ensino, o que representa 68 denominações de cargos.

Confira a lista completa:

Cargos extintos

Advocacia-Geral da União

Administrador

Bibliotecário-documentalista

Engenheiro agrônomo

Publicitário

Técnico em assuntos educacionais

Técnico em contabilidade

Técnico em secretariado

Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho

Agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal

Agente de saúde pública

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de saneamento

Cartógrafo

Desenhista

Guarda de endemias

Laboratorista

Microscopista

Técnico em cartografia

Carreira do Seguro Social

Auxiliar de enfermagem

Desenhista

Técnico de serviços diversos

Comando da Marinha

Técnico federal de Finanças e Controle

Fundação Nacional de Saúde (Funasa)

Administrador

Arquiteto

Assistente social

Economista

Enfermeiro

Enfermeiro

Farmacêutico

Farmacêutico bioquímico

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

Técnico de laboratório

Terapeuta ocupacional

Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

Administrador

Arquiteto

Auxiliar técnico

Enfermeiro

Fotógrafo

Odontólogo – 40 horas

Psicólogo

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram)

Auxiliar institucional 1

Ministério da Agricultura

Agente de inspeção sanitária

Auxiliar de laboratório

Ministério da Cidadania

Assistente social

Professor ensino básico-tecnológico

Psicólogo

Ministério da Fazenda (hoje Ministério da Economia)

Agente de serviços de engenharia

Analista de sistemas

Ministério da Infraestrutura

Técnico federal de Finanças e Controle

Ministério da Saúde

Arquivista

Assistente social

Auxiliar de higiene dental

Enfermeiro

Farmacêutico

Farmacêutico bioquímico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo – 30 horas

Odontólogo – 40 horas

Psicólogo

Técnico de laboratório

Técnico em assuntos educacionais

Técnico em radiologia

Técnico em radiologia 24 horas

Técnico federal de Finanças e Controle

Terapeuta ocupacional

Pessoal técnico-administrativo das Instituições Federais de Ensino

Operador de radiotelecomunicações

Técnico em eletricidade

Técnico em móveis e esquadrias

Pessoal técnico marítimo das Instituições Federais de Ensino

Contramestre fluvial

Contramestre marítimo

Plano de carreira dos cargos de Reforma e Desenvolvimento Agrário

Analista de sistemas

Desenhista

Técnico agrícola

Plano de carreiras dos cargos técnico-administrativos em educação

Afinador de instrumentos musicais

Auxiliar de creche

Auxiliar de enfermagem – 30 horas

Camareiro de espetáculo

Contrarregra

Costureiro de espetáculo-cenário

Cozinheiro de embarcações

Datilógrafo de textos gráficos

Detonador

Discotecário

Fotogravador

Guarda florestal

Impositor

Linotipista

Locutor – 25 horas

Marinheiro de máquinas

Marinheiro fluvial de máquinas

Mateiro

Mecânico apoio marítimo

Mecânico de montagem e manutenção

Mestre de embarcações de pequeno porte

Montador cinematográfico

Operador de caldeira

Operador de central hidrelétrica

Operador de máquinas fotocompositoras

Revisor de provas tipográficas

Segundo condutor

Seringueiro

Técnico de laboratório – dl 1445-76

Técnico em aerofotogrametria

Técnico em cartografia

Técnico em curtume e tanagem

Técnico em economia doméstica

Técnico em educação física

Técnico em eletroeletrônica

Técnico em enfermagem do trabalho

Técnico em enologia

Técnico em estrada

Técnico em microfilmagem

Técnico em ortóptica

Técnico em reabilitação ou fisioterapia

Técnico em saneamento

Telefonista – 30 horas

Visitador sanitário

Plano de Classificação de Cargos

Auxiliar operacional de agropecuária

Plano especial de cargos da Cultura

Assistente de secretaria 1

Sistema de pessoal civil da administração federal

Administrador

Assistente de Laboratório

Assistente social

Assistente social

Enfermeiro

Enfermeiro-área

Farmacêutico

Farmacêutico bioquímico

Fisioterapeuta

Nutricionista

Odontólogo – 30 horas

Psicólogo

Técnico de laboratório

Técnico em Assuntos Educacionais

Técnico em Radiologia

Concursos vedados em instituições de ensino federais: