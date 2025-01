Obras foram retomadas após festas de final de ano

Após as festas de final de ano, onde o movimento se intensifica, obras foram retomadas ontem

A Arteris Intervias não registrou acidentes com fatalidade durante os períodos de Natal, do dia 23 de dezembro a 27 de dezembro, e de Ano Novo, do dia 30 de dezembro ao dia 03 de janeiro. Nessa época, houve a passagem de quase 1 milhão de veículos pelas praças de pedágio da concessionária, porém as vias apresentaram bom fluxo durante todo o período na região.

A Arteris Intervias realizou 1.662 atendimentos nas rodovias SP-215, SP-330, SP-147, SP-191, SP-352 e SPI-165 e SPI-054. Desses, os principais foram socorro-mecânico, guinchamento e inspeção de tráfego. A concessionária também atendeu a 42 ocorrências de acidente nas estradas sob concessão.

As equipes estiveram empenhadas com aproximadamente 400 profissionais para operação de Fim de Ano, sendo metade destinada ao atendimento de ambulâncias e guinchos. As informações das condições de tráfego e pedidos de serviços em todo o trecho administrado pela Arteris Intervias podem ser solicitados por meio do número 0800 707 1414.

Concessionária retoma obras na Rodovia Anhanguera

As obras com interdição estiveram suspensas no trecho da Arteris Intervias do 20 de dezembro até o dia 05 de janeiro, para garantir a fluidez do tráfego devido ao aumento de fluxo de veículos com a aproximação dos feriados. Os serviços com interdição foram retomados nesta segunda-feira, 06 de janeiro.

Os motoristas devem obedecer à sinalização indicativa, instalada na rodovia, e reduzir a velocidade nos trechos em obras, mantendo sempre distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões. Programar a viagem com antecedência também é uma maneira eficaz para evitar transtornos, já que o tráfego poderá ficar mais lento em alguns pontos.

A Arteris Intervias está recapeando 100% do pavimento da Rodovia Anhanguera ao longo dos 82 km que administra entre Cordeirópolis e Santa Rita do Passa Quatro, com investimento de aproximadamente R$ 300 milhões.