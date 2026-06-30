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Evento musical na Igreja Matriz de São João Batista terá a participação de importantes grupos corais e solistas da região

A cidade de Rio Claro receberá, no próximo dia 3 de julho, às 20 horas, na Igreja Matriz de São João Batista, o concerto “Réquiem de Mozart e Grandes Mestres”. O evento reunirá a Orquestra Filarmônica de Rio Claro, a Orquestra Sinfônica de Americana e importantes grupos corais da região em uma apresentação de grande relevância artística e cultural.

O espetáculo terá como obra central o monumental Réquiem em Ré Menor (K. 626), de Wolfgang Amadeus Mozart. A apresentação promove o encontro de grandes forças musicais sob a orientação geral do professor do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp, Carlos Fiorini. A regência será compartilhada entre Carlos Fiorini, Isabelle Moreti Cabral e Eduardo Lustosa. O concerto contará ainda com a participação do Coral Lírico O Mensageiro, de Rio Claro, sob a direção do maestro Daniel Pedroso; CORDA Coral de Americana, conduzido pela maestrina Ana Paula Rotger; e do Coral Encantos, sob a regência do maestro Eduardo Lustosa. Para interpretar as passagens solistas da obra, o espetáculo reunirá um elenco vocal de destaque composto por Gisele Piccin (soprano), Graziele Tinós (soprano), Giovana Sampaio (contralto), Daniel S. Pedroso (tenor) e Rafael Leoni (baixo).

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Além do Réquiem de Mozart, o programa propõe uma jornada musical por diferentes períodos e estilos da história da música ocidental. A temporada da Orquestra Filarmônica de Rio Claro conta com o patrocínio da Whirlpool Corporation, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, e da empresa Brascabos, por meio da Lei Rouanet. O evento também tem o apoio, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, de empresas como Casa do Construtor, Jog Instrumentos Musicais, Sapataria Lago Azul, Ápia Veículos, Xavier Camargo Imóveis e Estrutura Dinâmica, além da Prefeitura Municipal de Rio Claro e da Secretaria de Cultura de Rio Claro.

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Entrada gratuita e apoio social

A entrada será gratuita. Os organizadores convidam o público a contribuir, de forma voluntária, com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro, fortalecendo a ação social associada ao evento.

Informações sobre o evento

Para mais informações sobre a programação, o público pode acompanhar o perfil oficial da Orquestra no Instagram: @filarmonicaderioclaro.