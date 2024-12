O comércio vive a expectativa de um dia de movimento intenso nesta terça-feira (24), véspera do Natal. Para atender os consumidores que deixaram suas compras para hoje, as lojas do chamado “comércio de rua”, segundo o Sincomercio, estarão abertas das 9 às 18 horas. A movimentação de consumidores também tem sido intensa nos supermercados da cidade. Cada unidade pode definir seu horário de funcionamento nesta véspera do Natal, mas a maioria deve encerrar o expediente no fim da tarde/início da noite.Na quarta-feira, Natal, os supermercados estarão fechados.

Devido ao hábito de grande parte dos consumidores brasileiros de deixar as compras para a ‘última hora”, tradicionalmente a véspera do Natal é uma data de aumento nas vendas em relação aos dias anteriores do mês de dezembro.

A costureira Rose Batista, que estava entre os consumidores na área central de Rio Claro, conta que procura sempre adiantar as compras de presentes e produtos para a Ceia do dia 24 e o almoço do dia 25, porém, acaba sempre tendo que retornar às lojas e supermercados na véspera do Natal. “Sempre falta alguma coisa, e como no caso também trabalho bastante durante dezembro para dar conta das encomendas, a véspera do Natal acaba sendo um dia mais tranquilo, em que estou de folga”.

Shopping

O Shopping Rio Claro é um dos principais centro de compras da região e funciona também em horário especial no próximos dias. Nesta terça-feira (24), as lojas funcionam das 10 às 18 horas e a Praça de Alimentação das 11 às 18h.

O cinema, que pertence ao Grupo Cine, estará fechado e a Academia Selfi funciona das 6 às 12h. O Poupatempo faz expediente das 9 às 12h e a lotérica localizada dentro do mal, trabalha das 10 às 17h. Já no dia 25 de dezembro, data em que é celebrado o Natal, nenhum serviço funciona no Shopping Rio Claro. As atividades reabrem na quinta-feira (26). As lojas funcionarão das 13 às 22h e a Praça de Alimentação das 12 às 22h.