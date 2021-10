O comércio de Rio Claro terá horários especiais no feriado prolongado para atender os clientes em busca de presentes para o Dia das Crianças. Neste sábado (9) as lojas de rua funcionam das 9h às 18h e na segunda-feira (11), véspera do feriado, das 9h às 22h. A partir de quarta, o comércio retoma atendimento das 9h às 18h.

Segundo o gerente da Acirc, Clóvis Delboni, os comerciantes estão animados. “Os lojistas têm expectativas superpositivas no sentido de recuperar vendas. Certamente serão melhores neste ano, até por questões de afeto. Com a vacinação bem adiantada, as pessoas ficam encorajadas a saírem às ruas. Estamos felizes com esse momento, pois comprar presente para as crianças é uma tradição no Brasil”, diz.

As lojas do Shopping Rio Claro atendem de segunda a sábado das 10h às 22h, no domingo e feriado das 13h às 19h. A praça de alimentação todos os dias das 11h às 22h.