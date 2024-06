Ex-prefeito Lincoln Magalhães cumprimenta o homenageado e também ex-prefeito de Rio Claro, Álvaro Perin

Advogado notável, prefeito de Rio Claro de 1969 a 1973, provedor da Santa Casa de Misericórdia por 17 anos. Com esse currículo e ampla folha de serviços prestados à comunidade, Álvaro Perin esteve no Plenário da Câmara Municipal na noite de quarta-feira, 19/6, para receber a Medalha de Honra ao Mérito Cidade Azul.

Acompanhado de familiares e amigos, Álvaro Perin foi recebido pelo autor do Decreto Legislativo 709/2024 e presidente da solenidade, vereador Serginho Carnevale (PSD). A Mesa Principal também contou com os vereadores Hernani Leonhardt (MDB) e Geraldo Voluntário (MDB), prefeito Gustavo Perissinotto e o advogado Fábio Perin, filho do homenageado. Os ex-prefeitos Lincoln Magalhães, Kal Machado e Cláudio Di Mauro também estiveram presentes.

A instalação do Paço Municipal, a canalização do Córrego da Servidão e construção da Avenida Visconde do Rio Claro, a construção do Lago Azul com sistema de controle de vazão, a construção do Estádio Municipal e a criação do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE) com solução definitiva da falta d’agua na cidade foram citadas entre os feitos de Álvaro Perin na época em que atuou como prefeito de Rio Claro.

Álvaro Perin, ao centro, no Plenário da Câmara Municipal para receber a Medalha de Honra ao Mérito Cidade Azul

Serginho Carnevale iniciou sua fala dizendo que qualquer pessoa que deseja ocupar cadeiras na Câmara Municipal ou a que hoje é ocupada por Gustavo Perissinotto no Executivo deve, obrigatoriamente, visitar, saber, entender e conhecer a biografia de Álvaro Perin a qual retratou como a mais completa de todas que já ouviu em solenidades no Plenário do Legislativo.

“Não há outra pessoa que traduza melhor o espírito de estadista, que o nosso homenageado desta noite. Muito antes de Paulo Maluf falar em piscinões em São Paulo, Álvaro Perin pensava no Lago Azul como um lugar para evitar enchentes em Rio Claro. E foi mais além. Foi o responsável pela Unesp vir para a nossa cidade, possibilitou a geração de empregos por meio da criação do Distrito Industrial, entre muitos outros feitos históricos”, comentou Serginho Carnevale.

Fábio Perin ressaltou que seu pai, Álvaro, é um exemplo vivo de que a dedicação e o compromisso com o bem comum são os verdadeiros motores da mudança positiva. E, acrescentou: “Apenas uma vida, vivida para os outros vale a pena ser vivida. Meu pai querido vive essa verdade”, frisou.

Hernani Leonhardt (MDB), Serginho Carnevale (PSD), Álvaro Perin, Geraldo Voluntário (MDB) e Fábio Perin

Na avaliação da família Perin, disse Fábio, a Medalha Cidade Azul é um tributo merecido ao homem que dedicou a sua vida a tornar Rio Claro um lugar melhor para todos. “Ele fez muito ao longo de toda a sua vida e hoje em dia continua sendo um farol de inspiração para a nossa querida cidade, nosso muito obrigado”, completou.

Gustavo Perissinotto, ao olhar o currículo apresentado, observou que a obra em andamento na Avenida Visconde do Rio Claro para conter inundações, vai completar a ação de Álvaro Perin feita há mais de 50 anos. “Hoje, estamos aqui diante da história viva. Estamos aqui para agradecer tudo o que o nosso homenageado fez e faz pela nossa cidade. Rio Claro completará 197 anos na próxima segunda-feira, mas, quem ganha o presente hoje somos nós pela oportunidade de participar da entrega desta honraria”, pontuou.

Hernani Leonhardt destacou os vínculos familiares que possui com o homenageado e assinalou: “Estamos diante do homem que transformou a nossa cidade. Álvaro Perin foi responsável por escrever os capítulos mais importantes da história de Rio Claro. Como prefeito, colocou em prática ações que colocaram a Cidade Azul na rota do desenvolvimento. Estamos aqui para agradecê-lo. Esta é uma justa homenagem”, disse o vereador.

Na mesma rota, Geraldo Voluntário observou a importância do homenageado como gestor público, gestor da Santa Casa e como patriarca exemplar. “Como prefeito, revolucionou época em nossa cidade. Na Santa Casa, teve atuação destacável ao longo de 17 anos. E, como patriarca, é um exemplo a ser seguido. Parabéns Perin!”, finalizou.

Biografia

Nasceu no Distrito de Corumbataí, que pertencia a Rio Claro na década de 20.

Filho de João Batista Perin e Itália Esperança Perin.

Foi casado com Lícia Mônaco Perin, com quem teve três filhos: Ângela, que foi casada com Ariovaldo Aily Júnior; Fábio casado com Valéria Regina Giambroni Neves Mônaco Perin e Silvia.

Tem quatro netos: Gustavo, Victor, Valquíria e Luiza e os bisnetos Theo, Lis e Henrique.

Cursou o ensino primário no Grupo Escolar de Corumbataí, prosseguindo os seus estudos secundários no então Colégio Estadual Joaquim Ribeiro.

Em 1953 formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro (atual Universidade Federal Fluminense) e exerce a advocacia há mais de sete décadas, na cidade e região.

É o advogado mais antigo na comarca de Rio Claro.

Na juventude, foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Corumbataí.

Mudou-se para Rio Claro, ingressou na Prefeitura Municipal tendo exercido os cargos de diretor do Departamento Jurídico e de Diretor Geral.

Em 1968 foi eleito Prefeito Municipal de Rio Claro exercendo uma das gestões mais operosas e dinâmicas da nossa história, de 1969 a 1973.

Dentre os inúmeros feitos no decorrer de seu governo pode-se ressaltar: a conclusão, mobiliário e instalação do Paço Municipal; a canalização do Córrego da Servidão e construção da Avenida Visconde do Rio Claro; a construção do Lago Azul com sistema de controle de vazão; a construção do Estádio Municipal e dos Estádios Distritais; a criação do Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE) com solução definitiva da falta d’agua na cidade; a construção das galerias pluviais no final da Rua 6 dissipando a erosão e a recuperação da vasta área urbana; promoveu a expropriação da área de 30 alqueires do Horto Florestal para a instalação do Campus da UNESP; criou o Distrito Industrial, possibilitando a vinda e instalação de grandes indústrias em nossa cidade; ; estimulou a expansão do parque industrial rio-clarense com a doação de áreas para novas construções; criou e aprimorou nossas praças e jardins que passaram por cuidadosa reformulação.

Instituiu a Bandeira Oficial de Rio Claro.

“De todos para todos”, foi o lema que caracterizou o seu governo.

Em 1970 recebeu da imprensa de Rio Claro o Título Distinção, por haver sido escolhido entre os “25 Prefeitos mais operosos do Estado de São Paulo”.

Seu extenso currículo revela, ainda, o exercício da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil- Subsecção de Rio Claro e a Presidência da ABCD Bandeirantes, durante 10 anos.

Ocupou o cargo de Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro por 17 anos, num trabalho voluntário exemplar que projetou nossa cidade dentro do cenário filantrópico nacional. Nesta época foi eleito 1º Vice-Presidente da Federação das Misericórdias do Estado de São Paulo.

Secretário Geral e vice-presidente da Confederação das Misericórdias do Brasil.

Ocupou também, a vice-Presidência da Associação Paulista dos Hospitais, e em 1985, representando o Brasil, proferiu palestra no 5º Congresso Mundial das Santas Casas, realizado em Lisboa (Portugal).

Participou do Conselho Diretor de várias entidades assistenciais, culturais, religiosas e esportivas, além de ativo membro da política partidária rio-clarense, tendo sido presidente da antiga Arena e Delegado por São Paulo à Convenção Nacional.

Com a extinção dos partidos filiou-se ao PMDB integrando o diretório local como um dos seus Delegados.

Títulos e honrarias

Comendador pela Ordem “Pedro Alvarez Cabral” – outorgado pela Sociedade Geográfica Brasileira.

Medalha Anchieta, condecoração outorgada pela Câmara Municipal de São Paulo.

Detentor do Troféu Jegue de Filantropia, a mais importante láurea da filantropia brasileira.

Título de Cidadão Emérito conferido pela Câmara Municipal de Rio Claro, conforme Decreto Legislativo 012/2009.

É presidente de Honra do Rio Claro FC.

Em 2005 recebeu o título de Professor Honorário do Município de Rio Claro, no 35º Aniversário da fundação da primeira Escola Municipal de Rio Claro, criada durante o seu governo.

Em 2006 foi eleito Conselheiro da Confederação das Misericórdias do Brasil, em Brasília.

Em 2008, foi homenageado com a Láurea de Reconhecimento de Mérito na Advocacia, pela Ordem dos Advogados do Brasil – 4ª Subsecção de Rio Claro.