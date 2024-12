Colégio Objetivo ao conquistar o título pela 11ª vez, reforça seu compromisso com o desenvolvimento do xadrez

Cerimônia dos Melhores do Ano no Xadrez premia o Colégio Objetivo pela 11ª vez, destacando sua excelência no esporte

Aconteceu no Grupo Ginástico, na última segunda-feira (2), a cerimônia de premiação dos Melhores do Ano no Xadrez, reunindo atletas, educadores e autoridades do esporte em Rio Claro. O evento anual celebra os destaques da modalidade, promovendo o crescimento do xadrez entre crianças e jovens.

A principal conquista da noite foi do Colégio Objetivo, que recebeu o título de campeão pela 11ª vez, tornando-se undecacampeão do evento. Essa vitória reafirma a liderança do colégio no cenário do xadrez escolar, resultado de uma metodologia que combina preparo técnico com desenvolvimento intelectual.

Com uma atuação consistente no Campeonato Estudantil de Rio Claro, o Objetivo classificou seus alunos para as principais competições do ano, consolidando sua posição de destaque. A equipe conta com 74 jogadores, que receberam elogios por seu desempenho e dedicação.

Foto: Divulgação/Colégio Objetivo

“A história de afeto do Colégio Objetivo com o xadrez começou em 2008, com um professor entusiasmado e um pequeno grupo de alunos. Hoje, incentivamos todos de forma igualitária e valorizamos os inúmeros benefícios que o xadrez oferece”, destacou a Coordenadora Pedagógica Dora Shimoneck.

O xadrez, além de esporte, é uma ferramenta poderosa para desenvolver habilidades como raciocínio lógico, disciplina e tomada de decisões. Durante a cerimônia, profissionais da educação enfatizaram o papel das escolas no fomento à modalidade, que continua a crescer no país.

O título do Colégio Objetivo não só celebra sua trajetória no xadrez, mas também reforça a importância do esporte no ambiente escolar, promovendo aprendizado e integração entre os alunos.