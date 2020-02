Chuva forte provoca 77 pontos de alagamento em SP e interdita Marginal Tietê

Uma forte chuva atingiu a capital no início da manhã desta segunda-feira, 10. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climática (CGE), o volume de água que atingiu a capital foi de 67 mm nas últimas 24 horas, com 77 pontos de alagamentos registrados na grande São Paulo durante o início do dia, 61 deles intransitáveis. Os bairros de alerta são Ipiranga, Butantã e Perus.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) o rodízio está suspenso para carros leves e caminhões. No entanto, permanece a restrição para circulação de caminhões e fretados nas zonas em que já são impedidos de circularem. A empresa bloqueou o acesso à Marquês de São Vicente

Até as 6h05, o CGE da Prefeitura de São Paulo registrava 56 pontos de alagamento, sendo 49 deles intransitáveis. Na Zona Norte, só a Casa Verde registra sete pontos de alagamento, todos eles sem possibilidade de trânsito. A Lapa é a região da cidade com o maior números de pontos alagados totalizando 20 regiões críticas. A Marginal Tietê está interrompida e alguns pontos da Marginal Pinheiros permanecem alagados.

A orientação do órgão é para que as pessoas não saiam de casa ou tentem enfrentar o temporal e os alagamentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, até às 5h50, o órgão recebeu 24 acionamentos por desabamentos, 192 para enchentes e 22 para quedas de árvores Uma adolescente de 16 anos foi retirada de um soterramento e encaminhada para o hospital, porém sem ferimentos graves.

Além disso, de acordo com a CPTM, as chuvas provocaram alagamentos na Linha 9 – Esmeralda e os trens não estão circulando entre as estações Osasco e Santo Amaro. Ainda segundo o órgão, os passageiros aguardam a chegada de ônibus para atender o trajeto. Das sete linhas de trem, cinco operam normalmente. A Linha Diamante também opera parcialmente, com interrupção entre Comandante Sampaio e Itapevi. A Companhia do Metrô de São Paulo afirma que o sistema funciona normalmente em todas as linhas.

Previsão do tempo

De acordo com o CGE, a previsão é que a chuva continue ao longo de todo o dia e, no final da manhã, já atinja o nível moderado. A temperatura pode variar entre 18º e 22ºC.