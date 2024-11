Imagem ilustrativa

Nesta sexta-feira (08), a passagem de uma frente fria intensifica a instabilidade sobre o estado de São Paulo, provocando grande nebulosidade, chuvas e trovoadas. As temperaturas permanecem estáveis.

De acordo com o IPMet, no sábado (09), a frente fria se desloca para o Rio de Janeiro, resultando na diminuição das instabilidades sobre o estado paulista. Contudo, ainda são esperadas chuvas, principalmente nas regiões norte, nordeste e leste do estado. As temperaturas máximas tendem a subir.

No domingo (10), o tempo deve se estabilizar, com céu parcialmente nublado e poucas nuvens, sem previsão de chuvas. A nebulosidade será mais acentuada na faixa leste do estado ao longo do dia. As temperaturas permanecerão estáveis.

Com as chuvas recentes em Rio Claro, o acumulado atingiu 157,8 mm, estando próximo da média esperada para o mês de novembro, que é de 163,1 mm. Nas últimas 48 horas (das 7h do dia 06/11 às 7h do dia 08/11), a estação meteorológica do campus da Unesp registrou 73 mm de chuva. Já nas últimas 24 horas (das 7h do dia 07/11 às 7h do dia 08/11), foram registrados 44 mm. De acordo com a Defesa Civil, nas últimas horas, foram contabilizados 10,8 mm de precipitação, somando um total acumulado de 152,8 mm no mês.

A mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 20,8°C, com máxima prevista de 25°C. No final de semana, as temperaturas mínimas devem variar entre 12°C e 15°C, enquanto as máximas ficam entre 22°C e 30°C. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.